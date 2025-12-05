CAT 2025: कॉमन एडमिशन टेस्ट आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट जारी, इस दिन तक दर्ज कर सकते हैं ऑब्जेक्शन

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), कोझिकोड की ओर से कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी गई है। आईआईएम कोझिकोड ने आंसर-की के साथ-साथ रिस्पॉन्स शीट भी जारी कर दी है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर कैट 2025 परीक्षा की आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। कैट-2025 परीक्षा की आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सभी उम्मीदवारों को यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



CAT 2025 : ऐसे डाउनलोड करें कैट आरंस-की आईआईएम, कोझिकोड ने कैट परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। कैट आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सभी उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर विजिट करना होगा।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर कैट आंसर-की लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड को दर्ज करें।

लॉगिन क्रेडेंशियल को जमा करने के बाद आंसर-की आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

10 दिसंबर तक दर्ज करनी होगी आपत्ति कैट उत्तर कुंजी की मदद से अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मूल्यांकन कर सकते हैं। ऐसे में यदि कोई अभ्यर्थी किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। बता दें, आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो 08 दिसंबर दोपहर 12 बजे से एक्टिव कर दी जाएगी। उम्मीदवार 08 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।