HSSC CET 2025 Result: हरियाणा सीईटी ग्रुप-सी परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की ओर से सीईटी ग्रुप-सी परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट का ब्रेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब वे अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट एचएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। बता दें, HSSC CET 2025 परीक्षा का आयोजन हरियाणा के कुल 1350 परीक्षा केंद्रों में 26 और 27 जुलाई को किया गया था। इस परीक्षा में लगभग 13.47 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अभ्यर्थियों को रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नबंर और मोबाइल नबंर को दर्ज करना होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन पांच स्टेप्स से तुरंत डाउनलोड करें रिजल्ट एचएसएससी की ओर से HSSC CET 2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं।