HSSC CET 2025 Result: हरियाणा सीईटी ग्रुप-सी परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की ओर से सीईटी ग्रुप-सी परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट का ब्रेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब वे अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट एचएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। बता दें, HSSC CET 2025 परीक्षा का आयोजन हरियाणा के कुल 1350 परीक्षा केंद्रों में 26 और 27 जुलाई को किया गया था। इस परीक्षा में लगभग 13.47 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अभ्यर्थियों को रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नबंर और मोबाइल नबंर को दर्ज करना होगा।
इन पांच स्टेप्स से तुरंत डाउनलोड करें रिजल्ट
एचएसएससी की ओर से HSSC CET 2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://cet2025groupc.hryssc.com पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद एचएसएससी सीईटी लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नबंर और मोबाइल नबंर को दर्ज करें।
- लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अब रिजल्ट डाउनलोड कर लें।
- रिजल्ट को डाउनलोड करने के बाद भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
पास होने के लिए इतने अंक जरूरी
सीईटी ग्रुप-सी परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से बहुविकल्पीय प्रकार के 100 प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षा की अवधि 105 मिनट निर्धारित की गई थी। परीक्षा में रीजनिंग, हिंदी, सामान्य विज्ञान, अंग्रेजी, हरियाणा सामान्य ज्ञान आदि विषयों से प्रश्न पूछे गए थे। बता दें, सीईटी स्कोरकार्ड तीन साल तक वैध माना जाएगा।
इस दिन जारी हुई थी आंसर-की
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की ओर सीईटी ग्रुप-सी परीक्षा की आंसर-की 29 जुलाई को जारी की गई थी और 01 अगस्त तक अभ्यर्थियों से आपत्ति स्वीकार की गई थी।
