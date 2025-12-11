UPSC NDA CDS 1 2026: यूपीएससी एनडीए एनए व सीडीएस भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट, इस डेट तक ऑनलाइन भर सकते हैं फॉर्म
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) और नवल एकेडमी (NA) परीक्षा (1) एवं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन (CDS 1) के लिए 10 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गया है जो निर्धारित अंतिम तिथि 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी इन परीक्षाओं की तैयारियों में लगे हैं वे तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से फॉर्म भर सकते हैं।
भर्ती विवरण
यूपीएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस बार एनडीए एवं एनए 1 भर्ती के माध्यम से 394 पदों पर और सीडीएस भर्ती के माध्यम से कुल 450 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
पात्रता एवं मापदंड
नवल डिफेंस एकेडमी (NDA) पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से 12th/ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया हो। इसके अलावा नवल एकेडमी (NA/ 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम) पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार फिजिक्स एवं मैथमेटिक्स विषयों के साथ 12वीं उत्तीर्ण कर चुका हो या इसमें अध्ययनरत होना चाहिए। न्यूनतम उम्र 16.5 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 19 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
इसके अलावा यूपीएससी सीडीएस पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक/ इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त होना चाहिए। सीडीएस पदों के लिए आयु पदानुसार 19 से 24/ 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अधिक डिटेल के लिए नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं।
एप्लीकेशन प्रॉसेस एवं फीस
- यूपीएससी एनडीए सीडीएस 2026 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर विजिट करें।
- क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर रजिस्ट्रेशन करें।
- इसके बाद लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा करें।
- अब अभ्यर्थी निर्धारित फीस (यदि लागू हो) जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें।
- फॉर्म सबमिट होने के बाद उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
फॉर्म भरने के साथ जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 200 रुपये फीस अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। एससी, एसटी एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए निशुल्क आवेदन कर सकते हैं।
