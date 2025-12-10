UPSC NDA 1 2026: यूपीएससी एनडीए एनए भर्ती के लिए आज जारी कर सकता है नोटिफिकेशन, पात्रता सहित पूरी डिटेल करें चेक
यूपीएससी की ओर से एनडीए एनए 2026 भर्ती के लिए आज नोटिफिकेशन (UPSC NDA 1 2026 Notification) जारी किया जा सकता है। अधिसूचना के साथ ही एप्लीकेशन भी स्टार ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल डिफेंस एकेडमी और नवल एकेडमी परीक्षा (UPSC NDA NA 1 2026) की तैयारियों में लगे छात्रों के लिए बड़ी खबर खबर है। यूपीएससी एग्जाम कैलेंडर मुताबिक एनडीए एनए 1 भर्ती 2026 के लिए आज यानी 10 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया जाना है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी जो निर्धारित अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे।
महत्वपूर्ण डेट्स
यूपीएससी एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक यूपीएससी एनडीए एनए 1 के लिए महत्वपूर्ण डेट्स
|नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि
|10 दिसंबर 2025
|आवेदन स्टार्ट होने की तिथि
|10 दिसंबर 2025
|एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट
|30 दिसंबर 2025
|एग्जाम डेट
|12 अप्रैल 2026
एनडीए एग्जाम के लिए क्या है पात्रता
नवल डिफेंस एकेडमी (NDA) पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से 12th/ इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। इसके अलावा नवल एकेडमी (NA/ 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम) पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार फिजिक्स एवं मैथमेटिक्स विषयों के साथ 12वीं उत्तीर्ण कर चुका हो। जो अभ्यर्थी 12th क्लास में अध्ययनरत हैं वे भी परीक्षा में भाग लेने के लिए अप्लाई कर सकेंगे। शैक्षिक योग्यता के अलावा छात्र की न्यूनतम उम्र 16.5 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 19 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
एप्लीकेशन प्रॉसेस
- यूपीएससी एनडीए भर्ती 206 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण करना होगा।
- इसके बाद लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा करना होगा।
- अब अभ्यर्थी निर्धारित फीस (यदि लागू हो) जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें।
- फॉर्म सबमिट होने के बाद उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
कितनी लगेगी फीस
इस भर्ती में शामिल होने के लिए जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 200 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके अलावा एससी, एसटी एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।