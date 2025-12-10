RRB Group D New Vacancy 2026: रेलवे ग्रुप डी भर्ती नोटिफिकेशन जल्द आने की उम्मीद, पद पात्रता सहित अन्य डिटेल करें चेक
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से ग्रुप डी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही आवेदन संबंधित डेट्स का एलान किया जायेगा। इसके बाद अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। अनुमान के मुताबिक इस बार 60 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। हालांकि, ऑफिशियल अपडेट अभी आना बाकी है।
ग्रुप डी पदों के लिए कौन कर सकेगा अप्लाई
- रेलवे ग्रुप डी पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का केवल किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
- अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 36 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- आरक्षित श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों को रेलवे नियमों के अनुसार छूट मिलेगी।
- उम्र की गणना नए साल के अनुसार (1 जनवरी 2026) को ध्यान में रखकर की जा सकती है।
चयन प्रक्रिया
आरआरबी ग्रुप डी पदों पर चयन के लिए सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) का आयोजन किया जायेगा। जो अभ्यर्थी सीबीटी एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे वे भर्ती के अगले चरण पीईटी/ फिटनेस टेस्ट/ डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालीफाई होंगे। सभी चरणों में सफल अभ्यर्थियों को अंतिम मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी।
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए पात्रता
फिजिकल टेस्ट में सफलता प्राप्त करने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 35 किलोग्राम वजन लेकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में पूरी करनी होगी। इसके अलावा 1000 मीटर की दूरी दौड़ के रूप में 4 मिनट 15 सेकेंड में पूरी करनी होगी।
महिला अभ्यर्थियों को 20 किलोग्राम वजन लेकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में पूरी करनी होगी। रनिंग में महिला उम्मीदवारों को 1000 मीटर की दूरी 5 मिनट 40 सेकेंड में पूरी करनी होगी। शारीरिक दक्षता के लिए अभ्यर्थियों को केवल एक चांस दिया जायेगा।
एप्लीकेशन प्रॉसेस
इस भर्ती के लिए आवेदन शुरू होते ही अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल rrbapply.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग को एप्लीकेशन फीस 500 रुपये फीस जमा करनी होगी वहीं एससी/ एसटी पीएच/ ईबीसी एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को शुल्क के रूप में 250 रुपये जमा करना होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है।
