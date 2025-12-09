SSC GD Constable 2026: जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती की स्टेट एवं फोर्स वाइज डिटेल जारी, 25487 पदों के लिए इस डेट तक फॉर्म भरने का मौका
एसएससी की ओर से जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती की फोर्स वाइज एवं स्टेट वाइज पदों की जानकारी साझा कर दी गई है जिसकी जानकारी आप इस पेज से चेक कर सकते हैं। इस भर् ...और पढ़ें
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी कॉन्स्टेबल जीडी भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे इसमें शामिल होने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ध्यान रखें कि एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरा जा सकता है, ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे।
फोर्स वाइज डिटेल जारी
एसएससी की ओर से आवेदन के साथ ही अब इस भर्ती के लिए फोर्स वाइज डिटेल साझा कर दी है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के माध्यम से कुल 25487 पदों पर भर्ती की जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक BSF के 616 पदों, CISF के 14595 पदों, CRPF के 5490 पदों, SSB के 1764 पदों, ITBP के 1293 पदों, AR के 1706 पदों और SSF के 23 पदों पर भर्ती की जाएगी।
- इन पदों में से 23467 पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।
- महिला अभ्यर्थियों के लिए 2020 पद आरक्षित हैं।
- फोर्स के अनुसार किस राज्य में कितने पदों पर भर्ती होगी इसकी जानकारी आप नीचे दी जा रही इमेज से या नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं।
एसएससी जीडी पदों पर आवेदन के लिए पात्रता
एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण किया हो। इसके साथ ही न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी।
कैसे करें अप्लाई
- एसएससी जीडी एप्लीकेशन फॉर्म 2026 भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर Apply लिंक पर क्लिक करके भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- यहां पहले New User? Register Now लिंक पर क्लिक करके मांगी गयी जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन कर लें।
- इसके बाद लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
- अंत में निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करके पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।