SSC GD Constable 2026: एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल के 25487 पदों पर आवेदन स्टार्ट, यहां से करें अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी कॉन्स्टेबल जीडी भर्ती 2026 की तैयारियों में लगे युवाओं के लिए खुशखबरी है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। एप्लीकेशन प्रॉसेस 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी। पात्र अभ्यर्थी तय तिथियों के अंदर केवल ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।

भर्ती विवरण

एसएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के माध्यम से कुल 25487 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पदानुसार भर्ती विवरण निम्नलिखित है-

बीएसएफ 616 पद सीआईएसएफ 14595 पद सीआरपीएफ 5490 पद एसएसबी 1764 पद आईटीबीपी 1293 पद एआर 1706 पद एसएसएफ 23 पद

आवेदन के लिए पात्रता

एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण किया हो। इसके साथ ही न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी।

एप्लीकेशन प्रॉसेस

इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी घर बैठे स्वयं ही आवेदन कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए यहां फॉर्म भरने का लिंक एवं स्टेप्स दी जा रही हैं।