CGPSC PCS 2025: छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा के लिए आवेदन आज से स्टार्ट, यहां से करें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन (CGPSC) की ओर से राज्य सेवा परीक्षा (CGPSC PCS 2025) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 1 दिसंबर से स्टार्ट कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा की तैयारियों में लगे हैं वे ऑनलाइन माध्यम से सीजीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने एवं फीस जमा करने की लास्ट डेट 30 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।

पात्रता एवं मापदंड सीजी पीसीएस भर्ती 2025 में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से ग्रेजुएशन या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी स्नातक के अंतिम वर्ष के पेपर दे चुके हैं या देने जा रहे हैं वे भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसके अलावा अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि, आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

एप्लीकेशन प्रॉसेस भर्ती में शामिल होने के लिए पात्र अभ्यर्थी स्वयं ही फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन का लिंक एवं स्टेप्स यहां दी जा रही हैं- सीजीपीएससी पीसीएस 2025 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको ONLINE APPLICATION में STATE SERVICE EXAMINATION-2025 पर क्लिक करना है।

इसके बाद एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करके पहले मांगी गई डिटेल भरकर रजिस्ट्रेशन कर लें।

पंजीकरण होने के बाद अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।

हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ अपलोड करें।

अंत में कैटेगरी के अनुसार निर्धारित फीस जमा करें और फॉर्म को सबमिट करके उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें। CGPSC PCS 2025 Application Form

नोटिफिकेशन (PDF) डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। एप्लीकेशन फीस इस भर्ती में आवेदन के साथ जनरल एवं छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को फीस के रूप में 400 रुपये जमा करना होगा। एससी, एसटी, ओबीसी एवं पीडब्ल्यूबीडी (केवल छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए फीस 300 रुपये तय की गई है। उम्मीदवारों को आवेदन के साथ पोर्टल शुल्क+GST भी देना होगा।