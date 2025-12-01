Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CGPSC PCS 2025: छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा के लिए आवेदन आज से स्टार्ट, यहां से करें अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 02:59 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से CGPSC PCS 2025 भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है जो 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से भरा जा सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    CGPSC PCS 2025 के लिए यहां से करें अप्लाई।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन (CGPSC) की ओर से राज्य सेवा परीक्षा (CGPSC PCS 2025) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 1 दिसंबर से स्टार्ट कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा की तैयारियों में लगे हैं वे ऑनलाइन माध्यम से सीजीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने एवं फीस जमा करने की लास्ट डेट 30 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पात्रता एवं मापदंड

    सीजी पीसीएस भर्ती 2025 में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से ग्रेजुएशन या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी स्नातक के अंतिम वर्ष के पेपर दे चुके हैं या देने जा रहे हैं वे भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
    इसके अलावा अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि, आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

    एप्लीकेशन प्रॉसेस

    भर्ती में शामिल होने के लिए पात्र अभ्यर्थी स्वयं ही फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन का लिंक एवं स्टेप्स यहां दी जा रही हैं-

    • सीजीपीएससी पीसीएस 2025 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको ONLINE APPLICATION में STATE SERVICE EXAMINATION-2025 पर क्लिक करना है।
    • इसके बाद एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करके पहले मांगी गई डिटेल भरकर रजिस्ट्रेशन कर लें।
    • पंजीकरण होने के बाद अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    • हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ अपलोड करें।
    • अंत में कैटेगरी के अनुसार निर्धारित फीस जमा करें और फॉर्म को सबमिट करके उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
    CGPSC PCS Recruitment 2025

    एप्लीकेशन फीस

    इस भर्ती में आवेदन के साथ जनरल एवं छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को फीस के रूप में 400 रुपये जमा करना होगा। एससी, एसटी, ओबीसी एवं पीडब्ल्यूबीडी (केवल छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए फीस 300 रुपये तय की गई है। उम्मीदवारों को आवेदन के साथ पोर्टल शुल्क+GST भी देना होगा।

    भर्ती विवरण

    इस भर्ती के माध्यम से राज्य की विभिन्न सेवाओं में कुल 238 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इस बार सर्वाधिक 51 पद नायब तहसीलदार के लिए हैं, जो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित होंगे। इसके बाद 29 पद मुख्य नगर पालिका अधिकारी (कक्षा 'ग') और 28 पद राज्य पुलिस सेवा (उप पुलिस अधीक्षक) के लिए आए हैं।

    यह भी पढ़ें- CGPSC Recruitment 2025: छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर हो रही भर्ती, पात्रता एप्लीकेशन प्रॉसेस व अन्य डिटेल करें चेक