    CGPSC Recruitment 2025: छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर हो रही भर्ती, पात्रता एप्लीकेशन प्रॉसेस व अन्य डिटेल करें चेक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:36 AM (IST)

    छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती हो रही है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे 24 दिसंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। पात्रता सहित अन्य डिटेल के लिए इस पेज को पूरा पढ़ सकते हैं।

     CGPSC Recruitment 2025 की पूरी डिटेल यहां से करें चेक।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की ओर से सहायक प्राध्यापक चिकित्सा महाविद्यालय (चिकित्सा शिक्षा विभाग) के रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है। भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं जो निर्धारित अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2025 तक जारी रहेंगे। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करे हैं वे इसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से सीजीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे।

    पात्रता एवं मापदंड

    इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी ने MD/ MS/ DNB/ MSc Medical आदि किया हो। इसके अलावा 1 जनवरी 2025 को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 25 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। पद के अनुसार पात्रता की विस्तृत डिटेल के लिए एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।

    एप्लीकेशन प्रॉसेस

    • इस भर्ती में आवेदन के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको Latest में जाकर Online Application पर क्लिक करना है।
    • नए पेज पर ASSISTANT PROFESSOR [DEPT. OF MEDICAL EDUCATION]-2025 पर क्लिक करना है।
    • पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लेना है।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल दर्ज करके फॉर्म भर लें।
    • अब कैटेगरी के अनुसार निर्धारित फीस जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें।
    • आवेदन का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
    CGPSC Recruitment 2025 notification

    आवेदन फीस

    इस भर्ती में आवेदन के साथ जनरल एवं छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को फीस के रूप में 500 रुपये जमा करना होगा। एससी, एसटी, ओबीसी एवं पीडब्ल्यूबीडी (केवल छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए फीस 400 रुपये तय की गई है।

    भर्ती विवरण

    इस भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों के तहत कुल 125 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

