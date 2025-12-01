CGPSC Recruitment 2025: छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर हो रही भर्ती, पात्रता एप्लीकेशन प्रॉसेस व अन्य डिटेल करें चेक

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की ओर से सहायक प्राध्यापक चिकित्सा महाविद्यालय (चिकित्सा शिक्षा विभाग) के रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है। भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं जो निर्धारित अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2025 तक जारी रहेंगे। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करे हैं वे इसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से सीजीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे।

पात्रता एवं मापदंड इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी ने MD/ MS/ DNB/ MSc Medical आदि किया हो। इसके अलावा 1 जनवरी 2025 को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 25 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। पद के अनुसार पात्रता की विस्तृत डिटेल के लिए एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।