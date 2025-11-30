Language
    Territorial Army Recruitment 2025: टेरिटोरियल आर्मी में सोल्जर पदों पर नौकरी पाने का मौका, 14 दिसंबर तक कर सकते हैं अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 05:09 PM (IST)

    प्रादेशिक सेना यानी की टेरिटोरियल आर्मी में 1529 रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी 14 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। भर्ती के लिए चयन ट्रेड टेस्ट, डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन, PFT, लिखित परीक्षा, चिकित्सा परीक्षा के आधार पर होगा।

    Territorial Army Bharti 2025

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। प्रादेशिक सेना में सोल्जर पदों पर भर्ती चल रही है। जो भी अभ्यर्थी आर्मी में शामिल होने का सपना देख रहे हैं उनके पास इस भर्ती में शामिल होने का सुनहरा मौका है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है जो निर्धारित अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी। योग्य एवं पात्र अभ्यर्थी तय तिथियों के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।

    भर्ती विवरण

    इस भर्ती के माध्यम से विभिन्न बटालियन के तहत कुल 1529 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पदानुसार भर्ती विवरण निम्नलिखित है-
    केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए

    • 107 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) 11 गोरखा राइफल्स: 102 पद
    • 113 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) राजपूत: 129 पद
    • 119 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) असम: 94 पद
    • 121 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) गढ़वाल राइफल्स: 134 पद

    महिला एवं पुरुष दोनों के लिए

    • 164 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (गृह एवं आर्थ) नागा: 437 पद
    • 165 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (गृह एवं आर्थ) असम: 360 पद
    • 166 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (गृह एवं आर्थ) असम: 273 पद
    Territorial Army Recruitment

    कौन कर सकता है अप्लाई

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का पदानुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से 8th/10th/ 12th उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु पद के अनुसार 42 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट territorialarmy.in पर विजिट कर सकते हैं। 

