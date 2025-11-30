Territorial Army Recruitment 2025: टेरिटोरियल आर्मी में सोल्जर पदों पर नौकरी पाने का मौका, 14 दिसंबर तक कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। प्रादेशिक सेना में सोल्जर पदों पर भर्ती चल रही है। जो भी अभ्यर्थी आर्मी में शामिल होने का सपना देख रहे हैं उनके पास इस भर्ती में शामिल होने का सुनहरा मौका है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है जो निर्धारित अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी। योग्य एवं पात्र अभ्यर्थी तय तिथियों के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।

भर्ती विवरण इस भर्ती के माध्यम से विभिन्न बटालियन के तहत कुल 1529 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पदानुसार भर्ती विवरण निम्नलिखित है-

केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 107 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) 11 गोरखा राइफल्स: 102 पद

113 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) राजपूत: 129 पद

119 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) असम: 94 पद

121 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) गढ़वाल राइफल्स: 134 पद महिला एवं पुरुष दोनों के लिए