    UP Anganwadi Bharti 2025: इन जिलों में आंगनवाड़ी व सहायिका के पदों पर आवेदन की लास्ट डेट नजदीक, तुरंत कर लें अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 12:44 PM (IST)

    यूपी आंगनवाड़ी एवं सहायिका भर्ती के लिए कई जिलों में फॉर्म भरने की लास्ट डेट नजदीक है। ऐसे में जो महिला अभ्यर्थी 12th उत्तीर्ण हैं और इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं वे बिना देरी करते हुए वेबसाइट या इस पेज पर दिए लिंक से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकती हैं।

    UP Anganwadi Vacancy 2025 की पूरी डिटेल यहां करें चेक।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकत्री (Aganwadi Karykatri) एवं आंगनवाड़ी सहायिका (Aganwadi Sahayika) के बम्पर पदों पर भर्ती हो रही है। राज्य सरकार की ओर से स्टेट के विभिन्न जनपदों के अनुसार फॉर्म भरने की लास्ट डेट अलग-अलग निर्धारित है। ऐसे में कई जिलों में आवेदन बंद हो चुके हैं वहीं कई जनपदों में फॉर्म भरने की लास्ट डेट नजदीक है।
    ऐसे में जो भी महिला अभ्यर्थी इन पदों के लिए पात्रता पूरी करते हैं और किसी कारणवश अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वे बिना देरी करते हुए ऑफिशियल वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

    जनपद वाइज जानें फॉर्म भरने की लास्ट डेट

    जिला/पद की संख्या/आंगनवाड़ी कार्यकत्री आवेदन की लास्ट डेट जिला/पद की संख्या/आंगनवाड़ी सहायिका आवेदन की लास्ट डेट
    हापुड़- 43  20 नवंबर 2025-क्लोज ललितपुर - 262  1 दिसंबर 2025 
    अमरोहा (जेपी नगर)- 12  25 नवंबर 2025  शामली - 242  1 दिसंबर 2025
    ललितपुर-22  27 नवंबर 2025-बंद सीतापुर - 1408  1 दिसंबर 2025
    प्रतापगढ़-15  28 नवंबर 2025 लखीमपुर खीरी-1407  1 दिसंबर 2025
    सिद्धार्थनगर-13  24 नवंबर 2025-क्लोज प्रतापगढ़-1274  5 दिसंबर 2025 
    औरेया-10  27 नवंबर 2025-क्लोज देवरिया - 802  1 दिसंबर 2025
    गोंडा - 14  28 नवंबर 2025 गाजियाबाद-411  2 दिसंबर 2025 
    देवरिया-4  30 नवंबर 2025 बस्ती - 899  2 दिसंबर 2025
    बागपत -61  30 नवंबर 2025 बिजनौर - 1016  5 दिसंबर 2025
    सीतापुर - 38  1 दिसंबर 2025  औरेया-728  2 दिसंबर 2025
    लखीमपुर खीरी-12  1 दिसंबर 2025 एटा-642 2 दिसंबर 2025 
    गाजियाबाद-74  2 दिसंबर 2025  बागपत-553  1 दिसंबर 2025 
    आंबेडकर नगर -22  2 दिसंबर 2025 गौतम बुद्ध नगर - 240 3 दिसंबर 2025
    महोबा-6  2 दिसंबर 2025 हापुड़-290  2 दिसंबर 2025
    गौतम बुद्ध नगर-54  3 दिसंबर 2025  महोबा -285  2 दिसंबर 2025
    चंदौली-10  3 दिसंबर 2025 आंबेडकर नगर -849  2 दिसंबर 2025
    बलरामपुर   3 दिसंबर 2025 अलीगढ़ -907  3 दिसंबर 2025 
    संभल  6 दिसंबर 2025 पीलीभीत - 453  3 दिसंबर 2025
    बुलंदशहर  4 दिसंबर 2025  चंदौली - 528  3 दिसंबर 2025
    आगरा  3 दिसंबर 2025  गोंडा -725  3 दिसंबर 2025
    बरेली  5 दिसंबर 2025 झांसी - 532  3 दिसंबर 2025
    मऊ   6 दिसंबर 2025  गोरखपुर - 1256  3 दिसंबर 2025
    चित्रकूट   15 दिसंबर 2025 भदोही - 369  5 दिसंबर 2025
    सोनभद्र   16 दिसंबर 2025  झांसी - 1554  5 दिसंबर 2025
    बस्ती  8 दिसंबर 2025  अयोध्या  19 दिसंबर 2025 
    फर्रुखाबाद  8 दिसंबर 2025 कानपुर देहात  17 दिसंबर 2025 
    इटावा  9 दिसंबर 2025 फिरोजाबाद  16 दिसंबर 2025 
    बाराबंकी  10 दिसंबर 2025  बदायूं  15 दिसंबर 2025 
    मथुरा  14 दिसंबर 2025  इटावा  16 दिसंबर 2025 
    सुल्तानपुर  13 दिसंबर 2025  कासगंज  13 दिसंबर 2025 
    कासगंज 15 दिसंबर 2025  संत कबीर नगर   12 दिसंबर 2025 
    बदायूं  15 दिसंबर 2025  हमीरपुर  12 दिसंबर 2025
    कानपुर देहात  17 दिसंबर 2025  उन्नाव  12 दिसंबर 2025
    अयोध्या  19 दिसंबर 2025  प्रयागराज  11 दिसंबर 2025 
    -- -- लखनऊ  10 दिसंबर 2025 
    -- -- हाथरस  11 दिसंबर 2025 
    -- -- सुल्तानपुर  10 दिसंबर 2025
    -- -- श्रावस्ती  9 दिसंबर 2025
    -- -- कौशाम्बी 9 दिसंबर 2025
    -- -- सिद्धार्थनगर  7 दिसंबर 2025
    -- -- बरेली  8 दिसंबर 2025
    -- -- जालौन  8 दिसंबर 2025
    -- -- मुजफ्फरनगर  8 दिसंबर 2025
    -- -- हरदोई  7 दिसंबर 2025
    -- -- बलिया  5 दिसंबर 2025
    -- -- मुरादाबाद  6 दिसंबर 2025
    -- -- चित्रकूट  6 दिसंबर 2025
    -- -- फतेहपुर  7 दिसंबर 2025 
    -- -- कन्नौज  5 दिसंबर 2025 
    -- -- बाराबंकी  5 दिसंबर 2025
    -- -- कुशीनगर  3 दिसंबर 2025
    -- -- बांदा  11 दिसंबर 2025 
    -- -- शाहजहांपुर  5 दिसंबर 2025
    -- -- बहराइच  6 दिसंबर 2025
    -- -- कानपुर नगर  6 दिसंबर 2025
    -- -- सहारनपुर  5 दिसंबर 2025
    -- -- मैनपुरी  6 दिसंबर 2025
    -- -- मऊ  4 दिसंबर 2025 
    -- -- जौनपुर  4 दिसंबर 2025
    -- -- बुलंदशहर  4 दिसंबर 2025
    -- -- मिर्जापुर  6 दिसंबर 2025
    -- -- संभल  6 दिसंबर 2025
    -- -- फर्रुखाबाद  3 दिसंबर 2025
    -- -- आगरा  5 दिसंबर 2025
    -- -- रामपुर  5 दिसंबर 2025
    -- -- महराजगंज  6 दिसंबर 2025
    -- -- सोनभद्र  6 दिसंबर 2025
    -- -- वाराणसी  6 दिसंबर 2025
    -- -- मेरठ  3 दिसंबर 2025
    -- -- आजमगढ़  5 दिसंबर 2025
    -- --    

    12th पास महिला अभ्यर्थी ले सकती हैं भर्ती में भाग

    यूपी आंगनवाड़ी सहायिका पदों पर केवल महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं। अभ्यर्थी को उस जिले का निवासी होना चाहिए जिस जिले से भर्ती के लिए फॉर्म भर रहीं हैं। महिला अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, परास्नातक अधिकतम योग्यता है। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 को ध्यान में रखकर होगी। आरक्षित श्रेणी से आने वाली महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी जाएगी।

    एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तरीका

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए स्वयं ही फॉर्म भरा जा सकता है। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन की स्टेप्स एवं लिंक नीचे उपलब्ध करवाया जा रह है जिससे आप आसानी से फॉर्म भर सकती हैं-

    • यूपी आंगनवाड़ी एप्लीकेशन फॉर्म 2025 भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाएं।
    • वेबसाइट के होम पेज पर पहले रजिस्टर बटन पर क्लिक करें।
    • अब मांगी गई सभी जानकारी सही सही भरकर पंजीकरण कर लें।
    • इसके बाद लॉग इन बटन पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
    • अंत में अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट अवश्य निकाल लें।
    • उम्मीदवार ध्यान रखें कि इस भर्ती में शामिल होने के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क जमा नहीं करना है।

    UP Aganwadi Bharti 2025 Application form डायरेक्ट लिंक

