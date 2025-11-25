BPSC Librarian Vacancy 2025: बिहार पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती नोटिफिकेशन अगले माह आने की संभावना, जानें कौन ले सकेगा भाग

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार राज्य सरकार मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद बिहार में लाइब्रेरियन पदों पर भर्ती जल्द ही निकाले जाने के आसार हैं। शिक्षा मंत्रालय की ओर से वित्त विभाग को पुस्तकालयाध्यक्ष पदों के लिए वेतन निर्धारण के लिए कहा गया है। इस प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद अगले माह यानी दिसंबर में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में 4000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली जाएगी।

14 वर्ष बाद लाइब्रेरियन पदों पर होंगी नियुक्तियां आपको बता दें कि पुस्तकालयाध्यक्ष (Bihar Librarian Recruitment 2025) के पदों पर पिछली बार वर्ष 2011-12 में नियुक्तियां हुई थीं। ऐसे में अब इन पदों पर 14 वर्षों के बाद बहाली हो रही है।

लाइब्रेरियन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता लाइब्रेरियन पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का 45 फीसदी अंकों के साथ लाइब्रेरी साइंस (पुस्तकालय विज्ञान) में स्नातक उत्तीर्ण अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग, दिव्यांग एवं महिला उम्मीदवारों को 5% की छूट दी गई है अर्थात इस श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों ने स्नातक 40 फीसदी अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो। इसके अलावा अभ्यर्थी का पात्रता परीक्षा पास होना आवश्यक है।

आयु सीमा इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। नई नियमावली के तहत इस भर्ती की बहाली में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। भर्ती में नए रूल के अनुसार कुल पदों में 35 फीसदी महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकते हैं।