UPSC CISF AC LDCE 2026: यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट, पात्रता प्रॉसेस सहित अन्य डिटेल करें चेक
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की ओर से सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट (एग्जीक्यूटिव) लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन (CISF AC [EXECUTIVE] LDCE 2026) के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया 3 दिसंबर से स्टार्ट कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्र हैं वे ऑनलाइन माध्यम से यूपीएससी ऑनलाइन पोर्टल upsconline.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 23 दिसंबर 2025 निर्धारित है।
इस डेट तक ऑफलाइन फॉर्म करना होगा जमा
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म की कॉपी के साथ मांगे गए दस्तावेज अटैच करके 9 जनवरी 2026 तक निर्धारित पते- Director General, Central, Industrial Security Force, 13, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003 पर अवश्य जमा कर दें।
पात्रता एवं मापदंड
इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही NCC 'B' या 'C' प्रमाण पत्र होना चाहिए। उम्मीदवारों की आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। उम्र की गणना 1 अगस्त 2026 को ध्यान में रखकर की जाएगी। पात्रता की विस्तृत डिटेल के लिए उम्मीदवार एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।
एप्लीकेशन प्रॉसेस
- यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं।
- होम पेज पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
- इसके बाद लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
- फॉर्म के पूरा होने के बाद उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
भर्ती विवरण
नोटिफिकेशन में साझा की गई डिटेल के मुताबिक इस भर्ती के माध्यम से कुल 20 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से जनरल के लिए 16 पद, एससी के लिए 3 पद, एसटी के लिए 1 पद आरक्षित हैं।
