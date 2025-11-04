UPPSC Vacancy 2025: सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू, इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे जल्द ही इन पदों पर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 10 दिसंबर, 2025 तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं।

एप्लीकेशन फीस एप्लीकेशन फीस कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है। सामान्य और ओबीसी उम्मीदवरों के लिए एप्लीकेशन फीस 25 रुपये, एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 65 रुपये निर्धारित की गई है। दिव्यांग उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट प्रदान की गई है, हालांकि उन्हें प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करना होगा।

आवेदन शुल्क इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की गई है। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।