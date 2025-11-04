UPPSC Vacancy 2025: सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू, इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई
यूपीपीएससी की ओर से सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 10 दिसंबर तक इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे जल्द ही इन पदों पर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 10 दिसंबर, 2025 तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं।
एप्लीकेशन फीस
एप्लीकेशन फीस कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है। सामान्य और ओबीसी उम्मीदवरों के लिए एप्लीकेशन फीस 25 रुपये, एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 65 रुपये निर्धारित की गई है। दिव्यांग उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट प्रदान की गई है, हालांकि उन्हें प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करना होगा।
आवेदन शुल्क
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की गई है। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
कितनी मिलेगी सैलरी
सहायक नगर नियोजक के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को लेवल-7 के अंतर्गत पे-स्कैल 15,600 प्रदान किए जाएंगे, जबकि रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर चयनित उम्मीदवारों 44,900 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
शैक्षणिक योग्यता
सहायक नगर नियोजक के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा, रिसर्च असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास टेक्नोलॉजी, सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
कैसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबासइट uppsc.up.nic.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज कर लें।
- अब जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करके निर्धारित फीस का भुगतान करें।
- अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
