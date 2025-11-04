DDA Recruitment 2025: पटवारी, नायब तहसीलदार, एमटीएस समेत विभिन्न पदों पर आवेदन की लास्ट डेट कल, तुरंत कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से ग्रुप A, B व C के अंतर्गत पटवारी, नायब तहसीलदार, स्टेनोग्राफर सर्वेयर, एमटीएस, डिप्टी डायरेक्टर समेत विभिन्न पदों पर भर्ती हो रही है जिसमें शामिल के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 5 नवंबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और अभी तक आवेदन नहीं किया है वे बिना देरी करते हुए डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट dda.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

कौन ले सकता है भर्ती में भाग इस भर्ती में 10वीं से लेकर ग्रेजुएट या डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। पदानुसार उम्मीदवार ने 10th/ 12th ग्रेजुएशन/ पोस्ट ग्रेजुएशन/ डिप्लोमा आदि पास किया हो। इसके साथ ही पद के अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18/ 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25/ 27/ 30/ 35/ 40 वर्ष से ज्यादा न हो। आयु की गणना 5 नवंबर 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

स्वयं भर सकता है फॉर्म इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की स्टेप्स एवं लिंक नीचे उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें।

भर्ती से संबंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करके आगे बढ़ें।

अब To Register के आगे Click here पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लें।

रजिस्ट्रेशन होने के बाद उम्मीदवार Already Registered? To Login के आगे Click here पर जाकर अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।

अंत में निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें।

अब एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें। DDA Recruitment 2025 Online Form



नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। कितनी लगेगी फीस इस भर्ती में भाग लेने के लिए जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग को शुल्क के रूप में 2500 रुपये जमा करना होगा वहीं एससी, एसटी, पीएच, फीमेल पदों पर आवेदन के लिए 1500 रुपये का भुगतान करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।