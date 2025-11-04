Language
    DDA Recruitment 2025: पटवारी, नायब तहसीलदार, एमटीएस समेत विभिन्न पदों पर आवेदन की लास्ट डेट कल, तुरंत कर लें अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 11:11 AM (IST)

    डीडीए में ग्रुप A, B व C के 1732 पदों को भरने के लिए भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 5 नवंबर निर्धारित है। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी बिना देरी करते हुए ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से फॉर्म भर सकते हैं।

    DDA Vacancy 2025 की पूरी डिटेल यहां से करें प्राप्त।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से ग्रुप A, B व C के अंतर्गत पटवारी, नायब तहसीलदार, स्टेनोग्राफर सर्वेयर, एमटीएस, डिप्टी डायरेक्टर समेत विभिन्न पदों पर भर्ती हो रही है जिसमें शामिल के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 5 नवंबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और अभी तक आवेदन नहीं किया है वे बिना देरी करते हुए डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट dda.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

    कौन ले सकता है भर्ती में भाग

    इस भर्ती में 10वीं से लेकर ग्रेजुएट या डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। पदानुसार उम्मीदवार ने 10th/ 12th ग्रेजुएशन/ पोस्ट ग्रेजुएशन/ डिप्लोमा आदि पास किया हो। इसके साथ ही पद के अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18/ 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25/ 27/ 30/ 35/ 40 वर्ष से ज्यादा न हो। आयु की गणना 5 नवंबर 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

    स्वयं भर सकता है फॉर्म

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की स्टेप्स एवं लिंक नीचे उपलब्ध करवाया जा रहा है।

    • इस भर्ती में शामिल होने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें।
    • भर्ती से संबंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करके आगे बढ़ें।
    • अब To Register के आगे Click here पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद उम्मीदवार Already Registered? To Login के आगे Click here पर जाकर अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    • अंत में निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें।
    • अब एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
    कितनी लगेगी फीस

    इस भर्ती में भाग लेने के लिए जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग को शुल्क के रूप में 2500 रुपये जमा करना होगा वहीं एससी, एसटी, पीएच, फीमेल पदों पर आवेदन के लिए 1500 रुपये का भुगतान करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।

    किन पदों के लिए कर सकते हैं अप्लाई

    • डिप्टी डायरेक्टर (आर्किटेक्ट): 04 पद
    • डिप्टी डायरेक्टर (पब्लिक रिलेशन): 01 पद
    • डिप्टी डायरेक्टर (प्लानिंग): 04 पद
    • असिस्टेंट डायरेक्टर (प्लानिंग): 19 पद
    • असिस्टेंट डायरेक्टर (आर्किटेक्ट): 08 पद
    • असिस्टेंट डायरेक्टर (लैंडस्केप): 01 पद
    • असिस्टेंट डायरेक्टर (सिस्टम): 03 पद
    • असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (सिविल): 10 पद
    • असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल): 03 पद
    • असिस्टेंट डायरेक्टर (मिनिस्ट्रियल): 15 पद
    • लीगल असिस्टेंट: 07 पद
    • प्लानिंग असिस्टेंट: 23 पद
    • आर्किटेक्चरल असिस्टेंट: 09 पद
    • प्रोग्रामर: 06 पद
    • जूनियर इंजीनियर (सिविल): 104 पद
    • जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल/ मैकेनिकल): 67 पद
    • सेक्शनल ऑफिसर (हॉर्टिकल्चर): 75 पद
    • नायब तहसीलदार: 06 पद
    • जूनियर ट्रांसलेटर (राजभाषा): 06 पद
    • असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर (नॉन मिनिस्ट्रियल): 06 पद
    • सर्वेयर: 06 पद
    • स्टेनोग्राफर ग्रेड - 'डी': 44 पद
    • पटवारी: 79 पद
    • जूनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट: 199 पद
    • माली: 282 पद
    • मल्टी टास्किंग स्टाफ (नॉन मिनिस्ट्रियल): 745 पद

