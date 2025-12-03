Language
    UPPSC Recruitment 2025: पॉलिटेक्निक लेक्चरर के 513 पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, 50 हजार से अधिक मिलेगी सैलरी

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 07:24 PM (IST)

    यूपीपीएससी की ओर से पॉलिटेक्निक लेक्चरर के कुल 513 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन ...और पढ़ें

    UPPSC Recruitment 2025: ऐसे कर सकेंगे अप्लाई।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से पॉलिटेक्निक लेक्चरर के कुल 513 पदों पर आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक लेक्चरर के रूप में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए आवेदन करना का यह सुनहरा मौका है। उम्मीदवार इन पदों के लिए UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 02 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है। साथ ही फॉर्म में करेक्शन करने और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 09 जनवरी, 2026 है।

    इतनी मिलेगी सैलरी

    पॉलिटेक्निक लेक्चरर के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 56,100 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

    आयु-सीमा

    उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जुलाई, 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।

    जरूरी शैक्षणिक योग्यता

    पॉलिटेक्निक लेक्चरर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई, बीटेक, बीएस या बी आर्क में डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।

    UPPSC Recruitment 2025ऐसे करें पॉलिटेक्निक लेक्चरर के पदों पर अप्लाई

    यूपीपीएससी की ओर से पॉलिटेक्निक लेक्चरर के पदों पर आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

    • पॉलिटेक्निक लेक्चरर के पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें।
    • अब जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
    • इसके बाद निर्धारित परीक्षा शुल्क को जमा करें।
    • अब फॉर्म सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

