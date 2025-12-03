UPPSC Recruitment 2025: पॉलिटेक्निक लेक्चरर के 513 पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, 50 हजार से अधिक मिलेगी सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से पॉलिटेक्निक लेक्चरर के कुल 513 पदों पर आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक लेक्चरर के रूप में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए आवेदन करना का यह सुनहरा मौका है। उम्मीदवार इन पदों के लिए UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 02 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है। साथ ही फॉर्म में करेक्शन करने और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 09 जनवरी, 2026 है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इतनी मिलेगी सैलरी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 56,100 रुपये प्रदान किए जाएंगे। आयु-सीमा उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जुलाई, 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।