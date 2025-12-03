AIIMS CRE Admit Card 2025: कभी भी जारी हो सकता है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड
एम्स की ओर से कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन-2025 परीक्षा का एडमिट कार्ड किसी समय भी जारी किया जा सकता है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in प ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ओर से कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन-2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड किसी समय भी जारी किए जा सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने ग्रुप-बी और सी के पदों पर नौकरी करने के लिए पंजीकरण किया था, वे जल्द ही एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर AIIMS CRE 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि का उपयोग करना होगा।
AIIMS CRE Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड
एम्स की ओर से कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.aiimsexams.ac.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को 'AIIMS CRE Admit Card 2025' लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।
- लॉगिन डिटेल्स को भरने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
परीक्षा पैटर्न
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ओर से AIIMS CRE की परीक्षा कुल 400 अंकों के लिए आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। इसके अलावा, इस परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक, ओबीसी उम्मीदवारों को 35 प्रतिशत अंक और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।
सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें। इसके साथ ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, परीक्षा का नाम, रोल नबंर, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा की तिथि व समय आदि की जांच अच्छे से कर लें।
