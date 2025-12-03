AIIMS CRE Admit Card 2025: कभी भी जारी हो सकता है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड



परीक्षा पैटर्न

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ओर से AIIMS CRE की परीक्षा कुल 400 अंकों के लिए आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। इसके अलावा, इस परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक, ओबीसी उम्मीदवारों को 35 प्रतिशत अंक और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।