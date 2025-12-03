IPPB GDS Result 2025: आईपीपीबी ग्रामीण डाक सेवक एग्जीक्यूटिव परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) की ओर से आज यानी 03 दिसंबर को ग्रामीण डाक सेवक (GDS) परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार IPPB GDS Executive की परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, अब वे (IPPB) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। आईपीपीबी की ओर से रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। इसके अलावा, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट के साथ-साथ (IPPB GDS Merit List 2025) भी डाउनलोड कर सकते हैं।