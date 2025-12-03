IPPB GDS Result 2025: आईपीपीबी ग्रामीण डाक सेवक एग्जीक्यूटिव परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) की ओर से आज यानी 03 दिसंबर को ग्रामीण डाक सेवक (GDS) परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार IPPB GDS Executive की परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, अब वे (IPPB) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। आईपीपीबी की ओर से रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। इसके अलावा, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट के साथ-साथ (IPPB GDS Merit List 2025) भी डाउनलोड कर सकते हैं।
IPPB GDS Result 2025: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) की ओर से IPPB GD परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए यहां कुछ आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले IPPB की आधिकारिक वेबसाइट ippbonline.bank.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
- अब IPPB GDS Result 2025 लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इतने उम्मीदवार हुए सफल
आईपीपीबी की ओर से इस परीक्षा के जरिये कुल 260 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार अब अगले चरण में भाग ले सकेंगे। परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को अब दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अगले चरण की प्रक्रिया के लिए जरूरी दस्तावेजों को अवश्य संभालकर रखें। इसके साथ ही अगले चरण से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट भी अवश्य विजिट करते रहें।
उम्मीदवार ग्रामीण डाक सेवक रिजल्ट में अपने नाम के साथ-साथ रोल नबंर और अपने सर्कल आदि की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा, इस परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 30,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
