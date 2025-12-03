CMA Admit Card 2025 Out: आईसीएमएआई दिसंबर सेशन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) की ओर से दिसंबर सेशन 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने सीएमए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल की परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वे आईसीएमएआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दिसंबर सेशन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि का उपयोग करना होगा।