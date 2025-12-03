CMA Admit Card 2025 Out: आईसीएमएआई दिसंबर सेशन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड
आईसीएमएआई की ओर से आज यानी 03 दिसंबर को दिसंबर सेशन 2025 की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमि ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) की ओर से दिसंबर सेशन 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने सीएमए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल की परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वे आईसीएमएआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दिसंबर सेशन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि का उपयोग करना होगा।
CMA Admit Card 2025 : ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड
आईसीएमएआई की ओर से दिसंबर सेशन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट icmai.in पर जाएं।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
- अब 'Admit Card Examination of December 2025' लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि को दर्ज करें।
- लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन होगी परीक्षा
आईसीएमएआई की ओर से दिसंबर सेशन 2025 की परीक्षा दिसबंर माह में शुरू हो जाएगी। इंटरमीडिएट और फाइनल की परीक्षा 10 दिसंबर से 17 दिसंबर, 2025 के बीच आयोजित कराई जाएगी। इसके अलावा, सीएमए फाउंडेशन की परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित कराई जाएगी।
सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई जानकारी जैसे परीक्षा का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा की तिथि व समय, फोटो व हस्ताक्षर आदि की जांच अच्छे से कर लें। इसके अलावा, परीक्षा में शामिल होने के लिए जरूरी गाइडलाइंस को भी ध्यान से पढ़ लें। साथ ही परीक्षा वाले दिन अपने साथ एडमिट कार्ड व जरूरी आईडी प्रूफ को भी अवश्य साथ लेकर जाएं। इसके अतिरिक्त, परीक्षा वाले दिन तय समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें।
