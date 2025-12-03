UPSSSC PET Result 2025 Live: कभी भी जारी हो सकता है यूपी पीईटी रिजल्ट, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) का रिजल्ट अब कभी भी जारी किया जा सकता है। बता दें, 19 लाख अभ्यर्थियों को UPSSSC PET 2025 Results का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में तमाम मीडिया रिपोट्स की मानें तो यूपीएसएसएससी की ओर से यूपी पीईटी का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। यूपीएसएसएससी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर रिजल्ट जारी करेगा। उम्मीदवारों को रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि आदि का उपयोग करना होगा।

परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार रिजल्ट के साथ-साथ ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर UPSSSC PET Scorecard भी डाउनलोड कर सकते हैं।

