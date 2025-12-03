UPSSSC PET Result 2025 Live: कभी भी जारी हो सकता है यूपी पीईटी रिजल्ट, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड
यूपी पीईटी परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। उम्मीदवार Live UP PET Results 2025 Updates
से संबंधित अधिक जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 06 व 07 सितंबर, 2025 को किया गया था।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) का रिजल्ट अब कभी भी जारी किया जा सकता है। बता दें, 19 लाख अभ्यर्थियों को UPSSSC PET 2025 Results का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में तमाम मीडिया रिपोट्स की मानें तो यूपीएसएसएससी की ओर से यूपी पीईटी का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। यूपीएसएसएससी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर रिजल्ट जारी करेगा। उम्मीदवारों को रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि आदि का उपयोग करना होगा।
परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार रिजल्ट के साथ-साथ ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर UPSSSC PET Scorecard भी डाउनलोड कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें: UPSSSC PET Result 2025: कभी भी जारी हो सकता है यूपी पीईटी रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक upsssc.gov.in होगा एक्टिवेट
UPSSSC PET Result: ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड
यूपी पीईटी परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।
UPSSSC PET Result 2025: इतने साल तक वैध रहेगा स्कोरकार्ड
यूपीएसएसएससी की ओर से जारी स्कोरकार्ड तीन साल तक वैध माना जाएगा।
UPSSSC PET Result 2025: इन पदों के लिए हो जाएंगे योग्य
यूपी पीईटी परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन करने के पात्र होंगे।
UPSSSC PET Result: यहां एक्टिव होगा रिजल्ट
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर की ओर से यूपी पीईटी परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी किया जाएगा।
UPSSSC PET Result: पीईटी मार्किंग स्कीम
यूपी पीईटी की परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी।
UPSSSC PET Result 2025: इतने अभ्यर्थी हुई थे शामिल
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से आयोजित कराई गई यूपी पीईटी की परीक्षा में लगभग 19 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
UPSSSC PET Result: इस दिन हुई थी परीक्षा
यूपीएसएसएससी की ओर से यूपी पीईटी परीक्षा का आयोजन 06 व 07 सितंबर, 2025 को किया गया था।
UPSSSC PET Result 2025: ऐसे कर सकेंगे रिजल्ट चेक
यूपी पीईटी परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे।
- रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद 'UPSSSC PET Result 2025' पर क्लिक करें।
- इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करें।
- लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।