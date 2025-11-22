UPPSC Recruitment 2025: यूपीपीएससी में डिप्टी सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी सहित कई पदों के लिए आवेदन आज से शुरू, इन स्टेप्स से करें अप्लाई

जॉब डेस्क,नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट और डिप्टी सेक्रेटरी सहित कई पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 22 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे आज से इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई हैं।

एप्लीकेशन फीस सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 80 रुपये और प्रोसेसिंग फीस 35 रुपये निर्धारित है, जबकि एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 40 रुपये और प्रोसेसिंग फीस 25 रुपये निर्धारित की गई है। साथ ही दिव्यांग उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट दी गई है। हालांकि दिव्यांग उम्मीदवारों को प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी।

शैक्षणिक योग्यता इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी अवश्य होनी चाहिए। आयु सीमा आयु पदानुसार निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की पदानुसार न्यूनतम आयु 21, 25, 35 वर्ष और पदानुसार अधिकतम आयु 40 और 45 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी।