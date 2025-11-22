UPPSC Recruitment 2025: यूपीपीएससी में डिप्टी सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी सहित कई पदों के लिए आवेदन आज से शुरू, इन स्टेप्स से करें अप्लाई
यूपीपीएससी में डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट और डिप्टी सेक्रेटरी सहित कई पदों के लिए आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 29 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आयु पदानुसार निर्धारित है।
जॉब डेस्क,नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट और डिप्टी सेक्रेटरी सहित कई पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 22 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे आज से इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई हैं।
एप्लीकेशन फीस
सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 80 रुपये और प्रोसेसिंग फीस 35 रुपये निर्धारित है, जबकि एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 40 रुपये और प्रोसेसिंग फीस 25 रुपये निर्धारित की गई है। साथ ही दिव्यांग उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट दी गई है। हालांकि दिव्यांग उम्मीदवारों को प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी।
शैक्षणिक योग्यता
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी अवश्य होनी चाहिए।
आयु सीमा
आयु पदानुसार निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की पदानुसार न्यूनतम आयु 21, 25, 35 वर्ष और पदानुसार अधिकतम आयु 40 और 45 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी।
ऐसे करें खुद अप्लाई
इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई हैं। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से यूपीपीएससी में इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें।
- अब दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें और निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
यह भी पढ़ें: UP PET Result 2025: इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे यूपी पीईटी का रिजल्ट, ये है स्कोरकार्ड चेक करने का प्रोसेस
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।