    UP PET Result 2025: इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे यूपी पीईटी का रिजल्ट, ये है स्कोरकार्ड चेक करने का प्रोसेस

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 04:24 PM (IST)

    यूपीएसएसएससी की ओर से UP PET Result 2025 जल्द ही जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे। इस परीक्षा को पास करके उम्मीदवार ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे।

    UP PET Result 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) में लगभग 19 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। अब इन सभी उम्मीदवारों को (UPSSSC PET scorecard 2025) का बेसब्री से इंतजार है, जो उत्तर प्रदेश आयोग की ओर से कभी भी जारी किया जा सकता है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो यूपी पीईटी 2025 का परिणाम जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जा सकता है। ऐसे में यूपी पीईटी परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज करने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट जारी होने से पहले अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को संभाल कर रखें, ताकि अंतिम समय में कोई परेशानी न हों।

    कैसे डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट

    यूपी पीईटी 2025 परीक्षा का रिजल्ट अब कभी भी जारी हो सकता है। ऐसे में उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां कुछ आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे।

    • रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले उत्तर प्रदेश आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद यूपी पीईटी 2025 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करना होगा।
    • लॉगिन क्रेडेंशियल को जमा करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    परीक्षा पास करने के बाद

    यूपी पीईटी परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन करने के पात्र हो जाएंगे। इसके साथ ही इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारो का स्कोरकार्ड तीन वर्षों तक वैध माना जाएगा। 

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    यूपी पीईटी परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 06 एवं 07 सितंबर, 2025 के बीच किया गया था। इस परीक्षा में लगभग 19 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे।

     

