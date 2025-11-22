IB MTS Recruitment 2025: आईबी में मल्टीटास्किंग स्टाफ के 362 पदों पर आवेदन आज से शुरू, इन स्टेप्स से करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ (MTS) के पदों पर आवेदन प्रक्रिया आज यानी 22 नवंबर से शुरू कर दी गई है। जो उम्मीदवार आईबी में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, वे एमटीएस पदों के लिए आज से आवेदन कर सकते हैं। बता दें, आईबी ने एमटीएस के कुल 362 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर 14 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पात्रता मानदंड आईबी में एमटीएस के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी गई है।

एमटीएस के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा दसवीं उत्तीर्ण की हो। साथ ही उम्मीदवारों के पास इसके समकक्ष शैक्षणिक योग्यता भी होनी चाहिए। ऐसे भरें ऑनलाइन फॉर्म आईबी में मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई हैं। ऐसे में यहां उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के कुछ आसान स्टेप्स बताए गए है, जिनकी मदद से उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं।