Punjab Anganwadi Recruitment 2025: पंजाब आंगनबाड़ी में 6110 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 12वीं पास युवाओं के लिए मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास निदेशालय (SSWCD) की ओर से पंजाब में आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार पंजाब में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रूप में काम करना चाहते हैं, वे जल्द ही इन पदों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये कुल 6110 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवार इन पदों के लिए 10 दिसंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।