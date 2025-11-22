Punjab Anganwadi Recruitment 2025: पंजाब आंगनबाड़ी में 6110 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 12वीं पास युवाओं के लिए मौका

Language
    पंजाब आंगनबाड़ी में कुल 6110 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 10 दिसंबर, 2025 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण होना चाहिए।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास निदेशालय (SSWCD) की ओर से पंजाब में आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार पंजाब में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रूप में काम करना चाहते हैं, वे जल्द ही इन पदों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये कुल 6110 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवार इन पदों के लिए 10 दिसंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

    पात्रता मानदंड

    • इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान कक्षा 12वीं उत्तीर्ण किया हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।
    • आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 21 से 37 वर्ष की बीच और आंगनबाड़ी सहिकाओं के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।


    Punjab Anganwadi Recruitment 2025: इन स्टेप्स से करें अप्लाई


    जो उम्मीदवार पंजाब में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

    • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sswcd.punjab.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'WCD Anganwadi Recruitment 2025' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से भर लें।
    • इसके बाद हस्ताक्षर, फोटो व दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
    • अंत में फॉर्म भरने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इतने पदों पर होगी भर्ती

    सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास निदेशालय (SSWCD) की ओर से पंजाब आंगनबाड़ी में कुल 6110 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए कुल 1,316 पद और आंगनबाड़ी सहिकाओं के लिए कुल 4,794 पद आरक्षित किए गए हैं।

