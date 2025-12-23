Language
    UPPSC Recruitment 2025: मेडिकल ऑफिसर, वेटरनरी ऑफिसर सहित 2158 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, यहां देखें पूरी जानकारी

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 12:37 PM (IST)

    यूपीपीएससी की ओर से मेडिकल ऑफिसर, वेटरनरी ऑफिसर सहित कई पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। जारी विज्ञापन के तहत कुल 2158 उम्मीदवारों की

    UPPSC Recruitment 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर सले मेडिकल ऑफिसर, वेटरनरी ऑफिसर और होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर सहित कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 22 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार मेडिकल क्षेत्रों में नौकरी की तलाश कर रहे हैं। उनके लिए आवेदन करने का यह एक सुनहरा मौका है। यूपीपीएससी द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार कुल 2158 उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है।

    पद संबंधित विवरण

    पद का नाम कुल पद
    मेडिकल ऑफिसर  884
    वेटरनरी ऑफिसर  404
    होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर  221
    स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी  265
    चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद)  26
    डेंटल सर्जन 157
    इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग्स  168
    चिकित्सा अधिकारी (यूनानी)  25
    चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथिक)  07
    वेटिंग ऑफिसर  01

    शैक्षणिक योग्यता

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास एमबीबीएस या बीडीएस की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।

    आयु-सीमा

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।

    ऐसे करें अप्लाई

    इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया कल यानी 22 दिसंबर से शुरू हो गई है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन माध्यम में अप्लाई कर सकते हैं।

    • इन पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर ओटीआर लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन करने के बाद जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
    • अंत में रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करके फॉर्म को सबमिट कर लें।

    एप्लीकेशन फीस

    सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 80 रुपये और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 40 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा, सभी वर्ग के उम्मीदवारों को 25 रुपये प्रोसेसिंग फीस के रूप में भी जमा करनी होगी।

