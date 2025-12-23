UPPSC Recruitment 2025: मेडिकल ऑफिसर, वेटरनरी ऑफिसर सहित 2158 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, यहां देखें पूरी जानकारी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर सले मेडिकल ऑफिसर, वेटरनरी ऑफिसर और होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर सहित कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 22 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार मेडिकल क्षेत्रों में नौकरी की तलाश कर रहे हैं। उनके लिए आवेदन करने का यह एक सुनहरा मौका है। यूपीपीएससी द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार कुल 2158 उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है।