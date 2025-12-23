UPSC EPFO Result 2025: यूपीएससी ईपीएफओ परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से करें डाउनलोड

यूपीएससी की ओर से ईपीएफओ परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट डाउनोलड कर सकते हैं।

रिजल्ट के बाद की प्रक्रिया

जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं, उन्हें अब DAF यानी (Detailed Application Form) को भरना होगा। इसके साथ ही फॉर्म भरते समय दर्ज की गई सभी जानकारियों और जमा किए गए दस्तावेजों की जांच अच्छे से कर लें। फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके साथ ही जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि इंटरव्यू से संबंधित नई अपटेड के लिए नियमित रूप से यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें।