UPSC EPFO Result 2025: यूपीएससी ईपीएफओ परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से करें डाउनलोड
एजुकेशन डजेस्क, नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से (UPSC EPFO Result) जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब वे यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी ने रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार रिजल्ट पीडीएफ में अपने रोल नबंर की जांच कर सकते हैं।
ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट
यूपीएससी की ओर से ईपीएफओ परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट डाउनोलड कर सकते हैं।
- रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर 'रिटन रिजल्ट' सेक्शन पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद UPSC EPFO Result 2025 लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन हुई थी परीक्षा
यूपीएससी की ओर से ईपीएफओ परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर को किया गया था। इस परीक्षा के जरिये कुल 156 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
रिजल्ट के बाद की प्रक्रिया
जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं, उन्हें अब DAF यानी (Detailed Application Form) को भरना होगा। इसके साथ ही फॉर्म भरते समय दर्ज की गई सभी जानकारियों और जमा किए गए दस्तावेजों की जांच अच्छे से कर लें। फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके साथ ही जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि इंटरव्यू से संबंधित नई अपटेड के लिए नियमित रूप से यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें।
