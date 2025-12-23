UPSC CMS Final Result 2025 Link: यूपीएससी संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा फाइनल रिजल्ट घोषित, रोल नंबर नाम वाइज चेक करें परिणाम
यूपीएससी सीएमएस फाइनल रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। कैटेगरी 1 के तहत कुल 363 और कैटेगरी 2 के तहत 449 अभ्यर्थियों को नियुक्ति किया गया है। रोल नंबर और न ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। परिणाम ऑनलाइन माध्यम से पीडीएफ फॉर्मेट में यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी हुआ है। अभ्यर्थी साइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके परिणाम की जांच कर सकते हैं।
आपको बता दें कि रिजल्ट में सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर एवं नाम दर्ज है। लिस्ट में जगह बनाने वाले अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।
कितने अभ्यर्थी हुए सफल
मेरिट लिस्ट में दी गई डिटेल के मुताबिक कैटेगरी 1 के तहत कुल 363 और कैटेगरी 2 के तहत 449 अभ्यर्थियों को नियुक्ति किया गया है। आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 20 जुलाई को करवाया गया था। इसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक करवाए गए थे।
मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने की स्टेप्स
- यूपीएससी सीएमएस मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट करें।
- होम पेज पर व्हाट्स न्यू में जाकर सीएमएस रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- अब आप पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद इसमें नाम और रोल नंबर के अनुसार रिजल्ट की जांच कर सकते हैं।
कैटेगरी वाइज कहां होंगी नियुक्तियां
श्रेणी-I
- केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर उप-कैडर में मेडिकल ऑफिसर ग्रेड
श्रेणी-II
- (A) रेलगाड़ी में सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी;
- (B) नई दिल्ली नगर परिषद में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर;
- और
- (C) दिल्ली नगर निगम में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर ग्रेड-II।
