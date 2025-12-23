UPSC CMS Final Result 2025 Link: यूपीएससी संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा फाइनल रिजल्ट घोषित, रोल नंबर नाम वाइज चेक करें परिणाम

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। परिणाम ऑनलाइन माध्यम से पीडीएफ फॉर्मेट में यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी हुआ है। अभ्यर्थी साइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके परिणाम की जांच कर सकते हैं।

आपको बता दें कि रिजल्ट में सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर एवं नाम दर्ज है। लिस्ट में जगह बनाने वाले अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।