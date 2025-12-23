RBI Recruitment 2025: आरबीआई में एक्सपर्ट पदों पर हो रही भर्ती, एप्लीकेशन प्रॉसेस फीस सहित पूरी डिटेल करें चेक

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ा मौका है। आरबीआई की ओर से एक्सपर्ट के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है जो निर्धारित अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। जो भी उम्मीदवार विभिन्न पदों के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे तय तिथियों के अंदर आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।