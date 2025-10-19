UPPSC Recruitment 2025: असिस्टेंट आर्किटेक्ट और प्रोफेसर सहित कई पदों पर निकली भर्ती, इन स्टेप्स से करें तुरंत अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से रजिस्ट्रार, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, रिडर और प्रोफेसर सहित कई पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, वे इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 25 नवंबर, 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही फीस जमा करने और फॉर्म में करेक्शन करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर, 2025 निर्धारित है।

एप्लीकेशन फीस आवेदन करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है। सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 80 रुपये और प्रोसेसिंग फीस 25 रुपये निर्धारित है। इसके अलावा, एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 40 रुपये और प्रोसेसिंग फीस 25 निर्धारित है। हालांकि दिव्यांग उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट प्रदान की गई है, लेकिन उम्मीदवारों को 25 रुपये प्रोसेसिंग फीस के रूप में जमा करनी होगी।