    UPPSC Recruitment 2025: असिस्टेंट आर्किटेक्ट और प्रोफेसर सहित कई पदों पर निकली भर्ती, इन स्टेप्स से करें तुरंत अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 03:53 PM (IST)

    यूपीपीएससी की ओर से रजिस्ट्रार, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, रिडर और प्रोफेसर सहित कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर, 2025 निर्धारित है। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास पदानुसार शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। 

    UPPSC Recruitment 2025:  यहां देखें पूरी जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से रजिस्ट्रार, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, रिडर और प्रोफेसर सहित कई पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, वे इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 25 नवंबर, 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही फीस जमा करने और फॉर्म में करेक्शन करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर, 2025 निर्धारित है।

    एप्लीकेशन फीस

    आवेदन करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है। सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 80 रुपये और प्रोसेसिंग फीस 25 रुपये निर्धारित है। इसके अलावा, एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 40 रुपये और प्रोसेसिंग फीस 25 निर्धारित है। हालांकि दिव्यांग उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट प्रदान की गई है, लेकिन उम्मीदवारों को 25 रुपये प्रोसेसिंग फीस के रूप में जमा करनी होगी।

    पात्रता मानदंड

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

    आयु-सीमा

    आयु पदानुसार निर्धारित की गई है। पदानुसार न्यूनतम आयु 21, 25, 28, 30 और 35 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, उम्मीदवारों की पदानुसार अधिकतम आयु 40, 42, 45 और 50 वर्ष निर्धारित है। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी।

    कैसे करें अप्लाई

    यूपीपीएससी में विभिन्न पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

    • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'ONLINE APPLICATION' लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।
    • अब आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें और निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
    • फॉर्म भरने के बाद दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
    • अब में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

