NTPC Recruitment 2025: एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट माइन सर्वेयर के पदों पर निकली भर्ती, रजिस्ट्रेशन 27 अक्टूबर से शुरू
एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड की ओर से एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट माइन सर्वेयर के पदों पर आवेदन 27 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास पद से संबंधित विषय में स्नातक या डिप्लोमा होना चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर, 2025 है।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड की ओर से एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट माइन सर्वेयर के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार एनटीपीसी में बतौर एग्जीक्यूटिव या असिस्टेंट माइन सर्वेयर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों पर जल्द ही आवेदन कर सकेंगे। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 21 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही इन पदों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 15 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
आयु-सीमा
एग्जीक्यूटिव (फाइनेंस) के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 30 वर्ष, एग्जीक्यूटिव (एनवायरमेंटल मैनेजमेंट) उम्मीदवारों की आयु 35 वर्ष और असिस्टेंट माइन सर्वेयर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। ओबीसी उम्मीदावरों को 3 वर्ष की छूट, एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
कितनी मिलेगी सैलरी
एग्जीक्यूटिव (फाइनेंस) एवं एग्जीक्यूटिव (एनवायरमेंटल मैनेजमेंट) के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 71,000 रुपये और असिस्टेंट माइन सर्वेयर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 60,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
शैक्षणिक योग्यता
- एग्जीक्यूटिव (फाइनेंस) के पद पर आवेदन करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो और सीए या सीएमए उत्तीर्ण होना चाहिए।
- एग्जीक्यूटिव (एनवायरमेंटल मैनेजमेंट) के पद पर चयनित उम्मीदवारों के पास एनवायरमेंट विषय में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए।
- असिस्टेंट माइन सर्वेक्षक के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास माइन सर्वे, माइनिंग या सीविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए।
कैसे होगा चयन
सीबीटी परीक्षा का आयोजन दो भाग में किया जाएगा। पेपर-1 में उम्मीदवारों से संबंधित विषय से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर-2 में उम्मीदवारों से सामान्य जागरूकता, रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन विषयों से 40 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है, जिसमें एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा।
