NTPC Recruitment 2025: एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट माइन सर्वेयर के पदों पर निकली भर्ती, रजिस्ट्रेशन 27 अक्टूबर से शुरू

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड की ओर से एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट माइन सर्वेयर के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार एनटीपीसी में बतौर एग्जीक्यूटिव या असिस्टेंट माइन सर्वेयर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों पर जल्द ही आवेदन कर सकेंगे। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 21 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही इन पदों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 15 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आयु-सीमा एग्जीक्यूटिव (फाइनेंस) के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 30 वर्ष, एग्जीक्यूटिव (एनवायरमेंटल मैनेजमेंट) उम्मीदवारों की आयु 35 वर्ष और असिस्टेंट माइन सर्वेयर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। ओबीसी उम्मीदावरों को 3 वर्ष की छूट, एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।