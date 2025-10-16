UPPSC APO Recruitment 2025: एपीओ के पदों पर आवेदन करने की आज लास्ट डेट, जल्द कर लें अप्लाई
यूपीपीएससी की ओर से UPPSC APO 2025 के पदों पर आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूपीपीएससी की ओर से इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से ओपीओ के कुल 182 पदों पर भर्ती की जाएगी। यहां देखें पात्रता सहित पूरी जानकारी।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) में आज यानी 16 अक्टूबर को UPPSC APO के पदों पर आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर निर्धारित की गई है। जो उम्मीदवार सहायक अभियोजन अधिकारी के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूपीपीएससी की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी के कुल 182 पदों पर भर्ती की जानी है।
एप्लीकेशन फीस
सामान्य व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपये और प्रोसेसिंग फीस 25 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा, एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 40 रुपये और प्रोसेसिंग फीस 25 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि दिव्यांग उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट प्रदान की गई है। हालांकि दिव्यांग उम्मीदावरों को प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करना होगा।
पात्रता मानदंड
- सहायक अभियोजन अधिकारी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री पूरी की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।
- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 15 वर्ष निर्धारित की गई है।
ऐसे करें खुद रजिस्ट्रेशन
यूपीपीएससी एपीओ के पदों पर आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। ऐसे में उम्मीदवारों की सहायता के लिए यहां कुछ आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिसकी मदद से वे यूपीपीएससी एपीओ भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- यूपीपीएससी एपीओ के पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर UPPSC APO 2025 भर्ती लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद ओटीआर क्रेडेंशियल को दर्ज करने के बाद रजिस्ट्रेशन करें।
- रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करें।
- अब निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।
- फॉर्म भरने के बाद दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
- अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
