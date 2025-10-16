DSSSB Recruitment 2025: ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन करने का आज आखिरी मौका, इन स्टेप्स से करें तुरंत अप्लाई
डीएसएसएसबी में ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन करने का उम्मीदवारों के पास आखिरी मौका है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इन पदों पर आवेदन नहीं किया हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदावारों की आयु पदानुसार निर्धारित की गई है।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन करने का उम्मीदवारों के पास आज आखिरी मौका है। जिन उम्मीदवारों ने किसी कारणवश अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर केवल आज रात 11.59 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के कुल 615 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर सकते हैं।
कितनी मिलेगी सैलरी
इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।
आयु-सीमा
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु पदानुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की पदानुसार न्यूनतम आयु 18, 20, 21 वर्ष और अधिकतम आयु 27, 30, 32 वर्ष निर्धारित की गई है।
शैक्षणिक योग्यता
ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा दसवीं और बाहरवीं उत्तीर्ण की हो। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में स्नातक, डिप्लोमा या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए।
एप्लीकेशन फीस
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा करने होंगे। इसके अतिरिक्त, एससी एवं एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट प्रदान की गई है।
कैसे करें रजिस्ट्रेशन
ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन विंडो आज बंद कर दी जाएगी। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले डीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
- वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी को दर्ज करें।
- अब आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी और हस्ताक्षक को अपलोड करें।
- इसके बाद निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।
- अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंटआउटभी अवश्य निकाल लें।
