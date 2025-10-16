DSSSB Recruitment 2025: ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन करने का आज आखिरी मौका, इन स्टेप्स से करें तुरंत अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन करने का उम्मीदवारों के पास आज आखिरी मौका है। जिन उम्मीदवारों ने किसी कारणवश अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर केवल आज रात 11.59 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के कुल 615 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर सकते हैं।

कितनी मिलेगी सैलरी इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। आयु-सीमा इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु पदानुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की पदानुसार न्यूनतम आयु 18, 20, 21 वर्ष और अधिकतम आयु 27, 30, 32 वर्ष निर्धारित की गई है। शैक्षणिक योग्यता ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा दसवीं और बाहरवीं उत्तीर्ण की हो। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में स्नातक, डिप्लोमा या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए।