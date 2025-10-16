MP Police Bharti 2025: एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन दोबारा स्टार्ट, 22 अक्टूबर तक रहेगा फॉर्म भरने का मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 16 अक्टूबर 2025 से पुनः स्टार्ट कर दी गई है। ऐसे में जो अभ्यर्थी पहले किसी कारणवश तय तिथि में फॉर्म भरने से चूक गए थे वे अब 22 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन डेट्स में कर सकेंगे फॉर्म में संशोधन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद अगर किसी अभ्यर्थी से फॉर्म भरने में गलती हो जाएगी तो वे 23 से लेकर 29 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म में संशोधन कर सकेंगे। नई डेट्स ऑनलाइन आवेदन पुनः स्टार्ट होने की तिथि 16 अक्टूबर 2025 एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 2025 फॉर्म में संशोधन करने की डेट्स 23 से 29 अक्टूबर 2025

कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन के लिए योग्यता इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से 10+2 प्रणाली के तहत 10वीं या 12वीं की परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए योग्यता 8वीं निर्धारित की गई है। आयु सीमा अभ्यर्थी ने 29 सितंबर 2025 तक 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली हो। ऊपरी उम्र मध्य प्रदेश के सामान्य व ईडब्ल्यूएस वर्ग व अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए 33 साल निर्धारित है। आरक्षित कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।