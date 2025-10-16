Language
    MP Police Bharti 2025: एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन दोबारा स्टार्ट, 22 अक्टूबर तक रहेगा फॉर्म भरने का मौका

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 10:11 AM (IST)

    एमपीईएसबी की ओर से पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया पुनः स्टार्ट कर दी गई है। ऐसे में जो अभ्यर्थी किसी कारणवश पहले फॉर्म नहीं भर सके थे वे 22 अक्टूबर 2025 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कॉन्स्टेबल के कुल 7500 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

    MP Police Constable Bharti 2025 के लिए यहां से करें अप्लाई

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 16 अक्टूबर 2025 से पुनः स्टार्ट कर दी गई है। ऐसे में जो अभ्यर्थी पहले किसी कारणवश तय तिथि में फॉर्म भरने से चूक गए थे वे अब 22 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भर सकते हैं।

    इन डेट्स में कर सकेंगे फॉर्म में संशोधन

    एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद अगर किसी अभ्यर्थी से फॉर्म भरने में गलती हो जाएगी तो वे 23 से लेकर 29 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म में संशोधन कर सकेंगे।

    नई डेट्स

    ऑनलाइन आवेदन पुनः स्टार्ट होने की तिथि 16 अक्टूबर 2025
    एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि  22 अक्टूबर 2025
    फॉर्म में संशोधन करने की डेट्स 23 से 29 अक्टूबर 2025


    कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन के लिए योग्यता

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से 10+2 प्रणाली के तहत 10वीं या 12वीं की परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए योग्यता 8वीं निर्धारित की गई है।

    आयु सीमा

    अभ्यर्थी ने 29 सितंबर 2025 तक 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली हो। ऊपरी उम्र मध्य प्रदेश के सामान्य व ईडब्ल्यूएस वर्ग व अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए 33 साल निर्धारित है। आरक्षित कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

    एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तरीका

    • एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाना है।
    • इसके बाद हिंदी या अंग्रेजी का चयन करें।
    • होम पेज पर Online Form - Police Constable Recruitment Test - 2025 पर क्लिक करें।
    • अब प्रोफाइलिंग पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
    • इसके बाद लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    • वर्ग के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करें।
    • अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
    MP Police Bharti 2025 new dates

    आवेदन फीस

    जनरल श्रेणी एवं अन्य राज्यों से आने वाले उम्मीदवारों के लिए 560 रुपये और ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग को 310 रुपये फीस जमा करनी होगी। फीस भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। ध्यान रखें कि फीस के साथ ही पोर्टल शुल्क 60 रुपये अलग से जमा करना होगा।

