UP Police Bharti 2025: यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू, बारहवीं पास कर सकते हैं अप्लाई
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: यूपी पुलिस में बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर नौकरी करने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल यूपी पुलिस ने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह नोटिफिकेशन कुल 1352 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया गया है। साथ ही इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल यानी 16 दिसंबर से शुरू हो गई है। ऐसे में जो उम्मीदवार कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नौकरी करना चाहते हैं, अब वे UPPRPB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 15 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
पद संबंधित विवरण
|कैटेगरी
|पद
|अनारक्षित
|545
|ईडब्ल्यूएस
|134
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|364
|अनुसूचित जाति
|283
|अनुसूचित जनजाति
|26
इतनी मिलेगी सैलरी
इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 20,200 रुपये से लेकर 81,100 प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।
आवेदन शुल्क
जो उम्मीदवार कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें आवेदन शुल्क का भुगतान भी करना होगा। सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपय निर्धारित किया गया है।
आयु-सीमा
यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
जरूरी शैक्षणिक योग्यता
कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से भौतिक शास्त्र और गणित विषय में कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।
कैसे होगा चयन
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य ज्ञान, मानसिक सामर्थ्य एवं तर्कशक्ति और कंप्यूटर विज्ञान 200 अंकों के 160 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है। इसके अलावा, इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा।
जो उम्मीदवार कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें। अन्यथा उम्मीदवारों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा।
