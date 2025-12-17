बिहार विधान परिषद ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट एडमिट कार्ड आज होगा जारी, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विधान परिषद सचिवालय की ओर से ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 24 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें कुल 09 पद ड्राइवर के लिए और 15 पद ऑफिस अटेंडेंट के लिए आरक्षित किए गए हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नबंर और पासवर्ड आदि को दर्ज करना होगा।

इस दिन होगी परीक्षा ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट की लिखित परीक्षा का आयोजन 21 दिसंबर को किया जाएगा। ऑफिस अटेंडेंट की परीक्षा सुबह 9.30 बजे से लेकर 11.30 बजे तक और ड्राइवर परीक्षा का आयोजन 2 बजे सेलेकर 4 बजे के बीच किया जाएगा।

ऐसे कर सकेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड बिहार विधान परिषद सचिवालय की ओर से ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज जारी किया जाएगा। ऐसे में उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।