बिहार विधान परिषद ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट एडमिट कार्ड आज होगा जारी, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड
बिहार विधान परिषद सचिवालय की ओर से आज यानी 17 दिसंबर को ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट लिखित परीक्षा के लिए एडमिट जारी किया जाएगा। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विधान परिषद सचिवालय की ओर से ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 24 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें कुल 09 पद ड्राइवर के लिए और 15 पद ऑफिस अटेंडेंट के लिए आरक्षित किए गए हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नबंर और पासवर्ड आदि को दर्ज करना होगा।
इस दिन होगी परीक्षा
ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट की लिखित परीक्षा का आयोजन 21 दिसंबर को किया जाएगा। ऑफिस अटेंडेंट की परीक्षा सुबह 9.30 बजे से लेकर 11.30 बजे तक और ड्राइवर परीक्षा का आयोजन 2 बजे सेलेकर 4 बजे के बीच किया जाएगा।
ऐसे कर सकेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड
बिहार विधान परिषद सचिवालय की ओर से ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज जारी किया जाएगा। ऐसे में उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट biharvidhanparishad.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करके रिजल्ट डाउनलोड कर लें।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
लिखित परीक्षा का पैटर्न
ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट की लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य अंक गणित, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान और सामान्य हिंदी से बहुविकल्पीय प्रकार के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए चार अंक दिए जाएंगे। इसके साथ ही परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। लिखित परीक्षा की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है।
किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए उम्मीदवार हेल्पलाइन नबंर 08407875820 पर सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे कर संपर्क कर सकते हैं।
