Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Police Bharti 2025: यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू, बारहवीं पास युवाओं के लिए मौका

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 01:52 PM (IST)

    यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के पदों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 02 जनवरी, 2026 तक इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन क ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    UP Police Bharti 2025: यहां देखें पात्रता मानदंड सहित अन्य डिटेल्स।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के पदों पर नौकरी करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर से यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के कुल 44 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। जो उम्मीदवार UP Police Assistant Operator के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें, इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 03 दिसंबर से शुरू कर दी गई है। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 02 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पद संबंधित विविरण

    यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के कुल 44 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 20 पद, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 4 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए 11 पद और एससी के लिए कुल 04 पद आरक्षित किए गए हैं।

    एप्लीकेशन फीस

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान भी करना होगा। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपये और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 400 रुपये निर्धारित की गई है।

    पात्रता मानदंड

    • इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से भौतिकी और गणित विषय से कक्षा बारहवीं व इसके समकक्ष कक्षा उत्तीर्ण की हो।
    • उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जुलाई, 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से 400 अंकों के 160 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा दो घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

    यह भी पढ़ें: UP Police SI Exam Date 2025: उत्तर प्रदेश सब-इंस्पेक्टर एग्जाम डेट जारी, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा