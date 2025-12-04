UP Police SI Exam Date 2025: उत्तर प्रदेश सब-इंस्पेक्टर एग्जाम डेट जारी, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कंमाडर के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा तिथि का ऐलान कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। अब वे जल्द ही UP Police SI परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 4543 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यूपी पुलिस एसआई एग्जाम डेट डाउनलोड कर सकते हैं।

इस दिन होगी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर से UP Police SI लिखित परीक्षा का आयोजन 14 व 15 मार्च, 2026 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। परीक्षा शिफ्ट से संबंधित विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।