Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Police SI Exam Date 2025: उत्तर प्रदेश सब-इंस्पेक्टर एग्जाम डेट जारी, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 12:35 PM (IST)

    ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    UP Police SI Exam Date 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कंमाडर के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा तिथि का ऐलान कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। अब वे जल्द ही UP Police SI परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 4543 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यूपी पुलिस एसआई एग्जाम डेट डाउनलोड कर सकते हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    up police si

     

    इस दिन होगी परीक्षा

    उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर से UP Police SI लिखित परीक्षा का आयोजन 14 व 15 मार्च, 2026 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। परीक्षा शिफ्ट से संबंधित विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य हिन्दी, मूलविधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा और मानसिक अभिरुची परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा आदि विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से 400 अंकों 160 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा, यह परीक्षा कुल दो घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी।

    यह भी पढ़ें: RSMSSB Animal Attendant Result 2025: राजस्थान एनिमल अटेंडेंट परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट