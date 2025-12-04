Language
    RSMSSB Animal Attendant Result 2025: राजस्थान एनिमल अटेंडेंट परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 11:46 AM (IST)

    राजस्थान  एनिमल अटेंडेंट परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। आरएसएमए ...और पढ़ें

    RSMSSB Animal Attendant Result 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से एनिमल अटेंडेंट परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस चयन प्रक्रिया में शामिल हुए थे और रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। अब वे अपना रिजल्ट देख सकते हैं। उम्मीदवार (RSMSSB Animal Attendant 2025) परीक्षा का अंतिम रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। उम्मीदवार रिजल्ट के साथ-साथ (RSMSSB Animal Attendant cut off marks) भी अपनी कैटेगरी अनुसार देख सकते हैं।

    RAJASTHAN 2

     

    ऐसे डाउनलोड करे रिजल्ट

    आरएसएमएसएसबी की ओर से रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं।

    • रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद RSMSSB Animal Attendant Result रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
    • अंत में रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
    rsbssb result 3

     

    इतने उम्मीदवार हुए सफल

    एनिमल अटेंडेंट की परीक्षा में कुल 5778 उम्मीदवारों का चयन किया गया है, जिसमें गैर-अनुसूचित क्षेत्र के कुल 5146 पद और अनुसूचित क्षेत्र के कुल 632 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इसके साथ ही उम्मीदवार सूची में कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट भी देख सकते हैं। 

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    आरएसएमएसएसबी की ओर से 01 से 03 दिसंबर, 2024 को आयोजित कराई गई थी। इसके बाद बोर्ड की ओर से 03 अप्रैल, 2025 को रिजल्ट जारी किया गया था। इसके बाद परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किया गया था। उम्मीदवार फाइनल रिजल्ट में अपने रोल नबंर और मेरिट लिस्ट की जांच कर सकते हैं।  

     