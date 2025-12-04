RSMSSB Animal Attendant Result 2025: राजस्थान एनिमल अटेंडेंट परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से एनिमल अटेंडेंट परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस चयन प्रक्रिया में शामिल हुए थे और रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। अब वे अपना रिजल्ट देख सकते हैं। उम्मीदवार (RSMSSB Animal Attendant 2025) परीक्षा का अंतिम रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। उम्मीदवार रिजल्ट के साथ-साथ (RSMSSB Animal Attendant cut off marks) भी अपनी कैटेगरी अनुसार देख सकते हैं।