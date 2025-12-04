Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Police Bharti 2025: यूपी में कॉन्स्टेबल जेल वार्डर के 25455 पदों पर आवेदन जल्द होंगे स्टार्ट, पात्रता व अन्य डिटेल करें चेक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 04:14 PM (IST)

    यूपी में कॉन्स्टेबल एवं जेल वार्डर के 25 हजार से अधिक पदों पर भर्ती होनी है जिसके लिए आवेदन इसी माह में स्टार्ट किये जाने हैं। भर्ती में आवेदन के लिए ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    up police constable vacancy 2025

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर से पुलिस कॉन्स्टेबल एवं जेल वार्डर के 25455 पदों पर भर्ती का एलान किया जा चुका है। अब जल्द ही इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। आवेदन शुरू होने के बाद इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर पाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फॉर्म भरने से पहले पात्रता कर लें चेक

    यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु पुरुष अभ्यर्थियों की 22 वर्ष एवं महिला अभ्यर्थियों की 25 वर्ष से ज्यादा न हो। राज्य के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमनुसार छूट दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा के अलावा अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदंड को पूरा करना अभी अनिवार्य है जिसकी डिटेल निम्नलिखित है-

    1. यूपी पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए जनरल, ओबीसी एवं एससी वर्ग से आने वाले पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 168 सेमी होनी चाहिए। अभ्यर्थी का सीना बिना फुलाए 79 सेमी एवं फुलाकर 84 सेमी होना चाहिए। एससी वर्ग से आने वाले पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम लंबाई 160 सेमी होनी आवश्यक है। इसके साथ सीना बिना फुलाए 77 सेमी एवं फुलाकर 82 सेमी होना चाहिए।
    2. महिला वर्ग के लिए न्यूनतम लंबाई 152 सेमी तय की गई है वहीं एसटी वर्ग से आने वाली महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 147 सेमी निर्धारित है।

    भर्ती विवरण

    यूपीपीआरपीबी की ओर से दी गई डिटेल के मुताबिक सिपाही, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, पीएसी की महिला वाहिनी, घुड़सवार पुलिस के 22 हजार रिक्त पद हैं। इसके अलावा जेल वार्डर के 2800 रिक्त पदों पर भर्ती होनी है।

    UP Police constable Bharti 2025

    कैसे कर सकेंगे अप्लाई

    • यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल आवेदन शुरू होते ही सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upprpb.in पर जाना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब One Time Registration (OTR) पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण करना होगा।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी लॉग इन में जाकर अन्य डिटेल भरकर सबमिट करनी होगी।
    • अंत में अभ्यर्थी कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
    • इसके बाद अभ्यर्थी फॉर्म को सबमिट करके भविष्य के सन्दर्भ के लिए एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

    यह भी पढ़ें- UP Police Bharti 2025: यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू, बारहवीं पास युवाओं के लिए मौका