UP Home guard Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश में होम गार्ड के 45000 पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी, आवेदन जल्द होंगे शुरू

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) की ओर से होम गार्ड के 45000 पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में सरकारी पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। हालांकि अभी होम गार्ड के पदों पर भर्ती के लिए बोर्ड की ओर से शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन जल्द ही इन पदों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि विस्तृत विज्ञापन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें।

पात्रता मानदंड उत्तर प्रदेश में होम गार्ड के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा दसवीं उत्तीर्ण होना चाहिए या उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से उसके समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए।

होम गार्ड के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। आयु-सीमा में छूट से संबंधित अधिक जानकारी उम्मीदवार जल्द ही विस्तृत विज्ञापन में देख सकेंगे। परीक्षा पैटर्न लिखित परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों के लिए आयोजित कराई जाएगी, जिसमें सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा कुल दो घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी।

शारीरिक मानक परीक्षा पैटर्न सामान्य और अनुसूचित जाति पुरुष उम्मीदवरों की ऊंचाई 168 सेमी और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की ऊंचाई 160 सेमी निर्धारित की गई है। इसके साथ ही सामान्य और अनुसूचित जाति महिलाओं की ऊंचाई 152 सेमी और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की ऊंचाई 147 सेमी निर्धारित है। साथ ही महिला उम्मीदवारों का न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए।