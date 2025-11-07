Language
    RSSB Primary Teacher Recruitment 2025: राजस्थान प्राइमरी टीचर के 5636 पदों पर आवेदन आज से शुरू, 21 जनवरी को होगी परीक्षा

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 02:10 PM (IST)

    राजस्थान में प्राइमरी टीचर के कुल 5636 पदों पर आवेदन 07 नवंबर से शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन  करना चाहते हैं, वे 06 दिसंबर तक तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 17 से 21 जनवरी, 2026 के बीच किया जाएगा।

    RSSB Primary Teacher Recruitment 2025: इस दिन तक करें आवेदन।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की ओर से RSSB REET Mains Primary Teacher के पदों पर रजिस्ट्रेशन आज यानी 07 नवंबर से शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार राजस्थान में प्राइमरी टीचर (कक्षा एक से पांचवीं) के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आरएसएसबी की ओर से प्राइमरी टीचर के कुल 5636 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 06 दिसंबर तक ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं।

    आवेदन शुल्क

    राजस्थान RSSB REET Mains Primary Teacher के पदों पर आवेदन करने के लिए सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये और राजस्थान राज्य के एससी एवं एसटी, ओबीसी और समस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है।

    शैक्षणिक योग्यता

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण की हो और उम्मीदवारों के पास प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर उम्मीदवारों ने 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण की हो और बीएलएड की डिग्री प्राप्त की हो। साथ ही उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।

    आयु-सीमा

    प्राइमरी टीचर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों ने 40 वर्ष की आयु पूरी न की हो। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।

    इस दिन होगी परीक्षा

    आरएसएसबी की ओर से परीक्षा का आयोजन 17 से 21 जनवरी, 2026 के बीच किया जाएगा। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से 300 अंकों के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा दो घंटे तीस मिनट के लिए आयोजित कराई जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक का नकारात्मक भी किया जाएगा।

    ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के साथ-साथ उम्मीदवार 06 दिसंबर, 2025 तक ऑनलाइन फीस का भुगतान भी कर सकते हैं। 

