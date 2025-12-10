UP Home Guard Bharti 2025: यूपी होम गार्ड भर्ती में तगड़ा कॉम्पिटिशन, 7 लाख आ चुके आवेदन, 17 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में शासनादेश के अनुसार राज्य के सभी जिलों में होमगार्ड के 41,424 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी हैं। विभाग की ओर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस भर्ती के लिए भी तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। अब तक 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी होमगार्ड स्वयंसेवकों के पदों के लिए आवेदन कर चुके हैं।

10 लाख से अधिक आ सकते हैं आवेदन? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) की ओर से यूपी होम गार्ड भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 17 दिसंबर निर्धारित है। ऐसे में उम्मीद है कि इस भर्ती के लिए 10 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो सकते हैं।