UP Home Guard Bharti 2025: यूपी होम गार्ड भर्ती में तगड़ा कॉम्पिटिशन, 7 लाख आ चुके आवेदन, 17 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट
उत्तर प्रदेश होम गार्ड भर्ती के लिए अब तक 7 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 17 दिसंबर निर्धारित है ऐसे में उम्मीद है कि ...और पढ़ें
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में शासनादेश के अनुसार राज्य के सभी जिलों में होमगार्ड के 41,424 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी हैं। विभाग की ओर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस भर्ती के लिए भी तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। अब तक 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी होमगार्ड स्वयंसेवकों के पदों के लिए आवेदन कर चुके हैं।
10 लाख से अधिक आ सकते हैं आवेदन?
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) की ओर से यूपी होम गार्ड भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 17 दिसंबर निर्धारित है। ऐसे में उम्मीद है कि इस भर्ती के लिए 10 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो सकते हैं।
होम गार्ड पदों के लिए योग्यता
- यूपी होम गार्ड पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम 18 व अधिकतम 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।
- एनसीसी व भारत स्काउट एंड गाइड के प्रमाणपत्र का एक से तीन अंक तक का लाभ भी मिलेगा। आपदा मित्र प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र धारक को तीन अंक व ड्राइविंग लाइसेंस (चार पहिया) धारक को एक अंक अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा।
- अभ्यर्थी जिस जनपद के लिए आवेदन करना चाहता है उसका मूल निवासी होना अनिवार्य है।
एप्लीकेशन प्रॉसेस
इस भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से यूपीपीबीपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। आवेदन की स्टेप्स निम्नलिखित हैं-
- यूपी होम गार्ड भर्ती एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर होम गार्ड भर्ती के अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके OTR कर लें।
- अब आप लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
- कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।
आवेदन पत्र भरने के साथ सामान्य, पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस श्रेणी से आने वाले अभ्यथियों को 400 रुपये फीस जमा करना होगा। एससी, एसटी वर्ग के लिए एप्लीकेशन फीस 300 रुपये निर्धारित है। एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।