UKSSSC Recruitment 2025: असिस्टेंट टीचर के पदों पर आवेदन करने की आज लास्ट डेट, इन पांच स्टेप्स से करें तुरंत अप्लाई
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से असिस्टेंट टीचर के पदों पर आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ओर से असिस्टेंट टीचर (ग्रुप-सी) के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास आज आखिरी मौका है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इन पदों पर आवेदन नहीं किया है, वे जल्द से जल्द आधिकारिक वेबासइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से असिस्टेंट टीचर (ग्रुप-सी) के कुल 128 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऐसे में जो उम्मीदवार उत्तराखंड में बतौर असिस्टेंट टीचर के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
कितना मिलेगा वेतन
असिस्टेंट टीचर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 44,900 रुपसे से लेकर रुपये 1,42,400 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।
आयु-सीमा
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड राज्य के एससी एवं एसटी व ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट और उत्तराखंड राज्य के दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
एप्लीकेशन फीस
सामान्य व ओबीसी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 300 रुपये, उत्तराखंड राज्य के एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 150 रुपये निर्धारित की गई है।
ऐसे करें अप्लाई
असिस्टेंट टीचर के पदों पर आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। ऐसे में जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते है उनकी मदद के लिए यहां कुछ आसान स्टेप्स बताए गए है।
- असिस्टेंट टीचर के पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
- अब व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।
- इसके बाद शैक्षणिक योग्यता की सभी जानकारी और दो फोटो को अपलोड करें।
- दस्तावेज अपलोड करने के बाद निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।
- अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
