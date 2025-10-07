BTSC JE Recruitment 2025: जूनियर इंजीनियर के 2747 पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी, एप्लीकेशन 15 अक्टूबर से स्टार्ट
बीटीएससी की ओर से जूनियर इंजीनियर के कुल 2747 पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन पदों पर आवेदन 15 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएंगे। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। यहां देखें पूरी जानकारी।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ओर से उम्मीदवारों के पास एक सुनहरा मौका है। दरअसल बीटीएससी की ओर से जूनियर इंजीनियर के कुल 2747 के पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जूनियर इंजीनियर (सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल) के पदों पर आवेदन जल्द ही शुरू हो जाएंगे। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों पर 15 अक्टूबर से ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है। इसके अलावा, सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विस्तृत विज्ञापन के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in विजिट करते हैं।
पद संबंधित विविरण
बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ओर से जूनियर इंजीनियर (सिविल) के लिए कुल 2591 पद, जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के लिए कुल 86 पद और जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) के लिए कुल 70 पद आरक्षित किए गए हैं।
शैक्षणिक योग्यता
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास संबंधित ट्रेड में न्यूनतम 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए।
आयु-सीमा
जूनियर इंजीनियर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। उम्मीदवार आयु-सीमा से संबंधित अन्य जानकारी विस्तृत विज्ञापन जारी होने के बाद देख सकते हैं।
ऐसे कर सकेंगे अप्लाई
बीटीएससी की ओर से विस्तृत विज्ञापन जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके अकाउंट को लॉगिन करना होगा।
- इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी और साक्षात्कार को अपलोड करना होगा।
- अब फॉर्म सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
