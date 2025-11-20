Language
    UKMSSB Nursing Officer Recruitment 2025: उत्तराखंड में नर्सिंग अधिकारी के पदों पर रजिस्ट्रेशन 27 नवंबर से शुरू, इन स्टेप्स से कर सकेंगे अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 04:28 PM (IST)

    उत्तराखंड में नर्सिंग अधिकारी के पदों पर आवेदन 27 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। उम्मीदवार 17 दिसंबर तक UKMSSB Nursing Officer के पदों पर आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 587 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

    UKMSSB Nursing Officer Recruitment 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ओर से नर्सिंग अधिकारी परीक्षा-2025 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार उत्तराखंड में बतौर नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे जल्द ही ऑफिशिल वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये कुल 587 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 27 नवंबर से शुरू हो जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार नर्सिंग ऑफिसर के लिए 17 दिसंबर, शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।

    कितनी मिलेगी सैलरी

    इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।

    शैक्षणिक योग्यता

    नर्सिंग अधिकारी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी (ऑनर्स), बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम और पोस्ट बीएससी नर्सिंग डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।

    आयु-सीमा

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी।

    चयन प्रक्रिया

    उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में दो पेपर होंगे। पहले पेपर में उम्मीदवारों से नर्सिंग विषय  100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे पेपर में भी उम्मीदवारों से सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन विषय से 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा।

    ऐसे कर सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन


    उत्तराखंड में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर आवेदन 27 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। ऐसे में रजिस्ट्रेशन विंडो एक्टिव होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।

    • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.ukmssb.org पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर Apply Now सेक्शन पर क्लिक करें।
    • अब Nursing Offince Examination-2025 लिंक पर क्लिक करें।
    • इस लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से भर लें।
    • इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
    • अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

