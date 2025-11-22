UCIL Recruitment 2025: माइनिंग मेट और वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सहित कई पदों पर बंपर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UICL) ने माइनिंग मेट, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर और बॉयलर कम कंप्रेसर के पदों पर भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। जारी विज्ञापन के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 01 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। ऐसे में जो उम्मीदवार (UICL) में नौकरी करना चाहते हैं, वे जल्द ही इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। बता दें, आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है। साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये कुल 107 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।