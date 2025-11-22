UCIL Recruitment 2025: माइनिंग मेट और वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सहित कई पदों पर बंपर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी
यूआईसीएल में माइनिंग मेट, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर और बॉयलर कम कंप्रेसर के पदों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 01 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से कुल 107 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। आवेदन करने के लिए कक्षा दसवीं अनिवार्य।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UICL) ने माइनिंग मेट, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर और बॉयलर कम कंप्रेसर के पदों पर भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। जारी विज्ञापन के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 01 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। ऐसे में जो उम्मीदवार (UICL) में नौकरी करना चाहते हैं, वे जल्द ही इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। बता दें, आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है। साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये कुल 107 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
कितना मिलेगा वेतन
- माइनिंग मेट: 29,190 रुपये से लेकर 45,480 रुपये
- वाइंडिंग इंजन: 28,790 रुपये से लेकर 44,850 रुपये
- बॉयलर कम कंप्रेसर: 28,390 रुपये से लेकर 44,230 रुपये
आवेदन के लिए जरूरी पात्रताएं
- माइनिंग मेट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष, वाइंडिंग इंजन के लिए अधिकतम आयु 32 वर्ष और बॉयलर कम कंप्रेसर के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है।
- उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास कक्षा दसवीं का प्रमाण-पत्र व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास कार्यानुभव भी होना चाहिए। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, ट्रेड टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।
आवेदन शुल्क
आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित है। जबकि एससी एवं एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास जरूरी दस्तावेज भी होने चाहिए, जो इस प्रकार है।
कक्षा दसवीं का प्रमाण-पत्र
जाति प्रमाण-पत्र
कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र
