TISS Recruitment 2025: डाटा एनालिस्ट और रिसर्च ऑफिसर सहित कई पदों पर आवेदन की लास्ट डेट नजदीक, 60 हजार से अधिक मिलेगी सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS) में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, डेटा एनालिस्ट, फील्ड इन्वेस्टिगेटर, अकाउंटेंट और रिसर्च ऑफिसर के कुल 42 पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार टीआईएसएस में 22 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में सभी उम्मीदावरों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय-सीमा से पूर्व ही आवेदन कर लें। अन्यथा बाद में उम्मीदवारों को आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं।