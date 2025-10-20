TISS Recruitment 2025: डाटा एनालिस्ट और रिसर्च ऑफिसर सहित कई पदों पर आवेदन की लास्ट डेट नजदीक, 60 हजार से अधिक मिलेगी सैलरी
टीआईएसएस में विभिन्न पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इन पदों पर आवेदन नहीं किया है, वे तय समय-सीमा से पूर्व की आवेदन कर लें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इसके अलावा, उम्मीदावरों के पास स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS) में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, डेटा एनालिस्ट, फील्ड इन्वेस्टिगेटर, अकाउंटेंट और रिसर्च ऑफिसर के कुल 42 पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार टीआईएसएस में 22 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में सभी उम्मीदावरों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय-सीमा से पूर्व ही आवेदन कर लें। अन्यथा बाद में उम्मीदवारों को आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं।
पद संबंधित विविरण
- प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर- 10 पद
- डाटा एनालिस्ट- 1 पद
- फील्ड इन्वेस्टिगेटर- 29 पद
- अकाउंटेंट- 1 पद
- रिसर्च ऑफिसर- 1 पद
कितनी मिलेगी सैलरी
उम्मीदवारों को वेतनमान पदानुसार प्रदान किया जाएगा। रिसर्च ऑफिसर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 65,000 रुपये, डाटा एनालिस्ट को 60,500 रुपये, फील्ड इन्वेस्टिगेटर को प्रतिमाह 35,000 रुपये और अकाउंटेंट व रिसर्च ऑफिसर को प्रतिमाह 45,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
पात्रता मानदंड
- प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने हेल्थ साइंस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन आदि विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अंग्रेजी बोलने व लिखने का कौशल होना चाहिए।
- डाटा एनालिस्ट के पदों पर आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने स्टैटिसटिक्स, भूगोल, डाटा साइंस आदि विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री पूरी की हो।
- फील्ड इन्वेस्टिगेटर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
- अकाउंटेंट के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास कॉमर्स, अकाउंटेंसी या एलाइड साइंस में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
- रिसर्च ऑफिसर के पद पर आवेदन करने के लिए स्टैटिसटिक्स, भूगोल या डेटा साइंस स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए।
ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
विभिन्न पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदावरों को निर्धारित ईमेल आईडी imsphc.uk@gmail.com पर सब्जेक्ट लाइन में अपने पद नाम के साथ रिज्यूमे भेजना होगा। शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
