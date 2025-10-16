ISRO SDSC SHAR Recruitment 2025: साइंटिस्ट, इंजीनियर सहित कई पदों के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, इन स्टेप्स से करें अप्लाई
साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट सहित कई पदों पर आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास बीई, बीटेक, बीएससी, एमई, एमटेक या एमएससी की डिग्री होनी चाहिए।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: इसरो के अंतर्गत सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार, श्रीहरिकोटा (एसडीएससी शार) की ओर से साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिस्ट अंसिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट सहित कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 16 अक्टूबर से शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार सरकारी पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे अपनी पात्रता की जांच कर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 141 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार 14 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
शैक्षणिक योग्यता
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में बीई, बीटेक, बीएससी, एमई, एमटेक, एमएससी व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।
आयु-सीमा
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, अधिकतम आयु पदानुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 25, 28, 30, 35 वर्ष निर्धारित है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
एप्लीकेशन फीस
इन पदों पर आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फीस 750 रुपये निर्धारित की गई है। इसके साथ महिलाएं, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के बाद 750 रुपये पूर्ण रूप से वापस कर दिए जाएंगे। इसके अलावा, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क की कटौती के बाद 500 रुपये वापस कर दिए जाएंगे।
ISRO SDSC SHAR Recruitment 2025: ऐसे करें जल्द अप्लाई
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
- अब व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।
- इसके बाद शैक्षणिक योग्यता की जानकारी, पासपोर्ट साइज फोटो और एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें।
- अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।