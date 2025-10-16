SSC CPO SI Recruitment 2025: 3073 पदों पर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आज, करेक्शन विंडो 24 अक्टूबर से एक्टिव

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से सब-इंस्पेक्टर और सीएपीएफ के अंतर्गत (CRPF, CISF, BSF, ITBP, SSB) पदों पर आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। जो उम्मीदवार सब-इंस्पेक्टर या सीएपीएफ के अंतर्गत आने वाली इन पदों पर नौकरी करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आवेदन नहीं किया है। वे उम्मीदवार केवल आज यानी 16 अक्टूबर तक ही आवेदन कर सकते हैं। बता दें, एसएससी की ओर से इन पदों पर कुल 3073 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। ऐसे में जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फीस जमा करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर निर्धारित है। साथ ही फॉर्म में करेक्शन करने के लिए उम्मीदवारों को 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक का समय दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता सब-इंस्पेक्टर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री पूरी की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही एसएससी सीएपीएफ के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए।

आयु-सीमा उम्मीदवारों की न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित की की गई है। साथ ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।