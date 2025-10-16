SSC CPO SI Recruitment 2025: 3073 पदों पर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आज, करेक्शन विंडो 24 अक्टूबर से एक्टिव

Language
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 12:15 PM (IST)

    एसएससी की ओर से SSC CPO SI 2025 के पदों पर आवेदन करने का उम्मीदवारों के पास आज आखिरी मौका है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर केवल आज ही अंतिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। एसएससी की ओर से कुल 3073 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। 

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से सब-इंस्पेक्टर और सीएपीएफ के अंतर्गत (CRPF, CISF, BSF, ITBP, SSB) पदों पर आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। जो उम्मीदवार सब-इंस्पेक्टर या सीएपीएफ के अंतर्गत आने वाली इन पदों पर नौकरी करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आवेदन नहीं किया है। वे उम्मीदवार केवल आज यानी 16 अक्टूबर तक ही आवेदन कर सकते हैं। बता दें, एसएससी की ओर से इन पदों पर कुल 3073 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। ऐसे में जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लें।

    फीस जमा करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर निर्धारित है। साथ ही फॉर्म में करेक्शन करने के लिए उम्मीदवारों को 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक का समय दिया जाएगा।

    शैक्षणिक योग्यता

    सब-इंस्पेक्टर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री पूरी की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही एसएससी सीएपीएफ के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए।

    आयु-सीमा

    उम्मीदवारों की न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित की की गई है। साथ ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

    एप्लीकेशन फीस

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा करने होंगे, जबकि एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट प्रदान की गई है।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, पीएसटी और पीईटी परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति, सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, मात्रात्मक योग्यता और अंग्रेजी विषय से 200 अंकों के 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी।

