SSC LDCE Recruitment 2025: स्टेनोग्राफर ग्रेड-सी के 326 पदों पर निकली भर्ती, यहां ssc.gov.in से करें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से स्टेनोग्राफर ग्रेड-सी (LDCE) परीक्षा के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 22 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है। इसके साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 326 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 11 जनवरी, 2026 तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं।



ऐसे भर सकते हैं फॉर्म

एसएससी की ओर से स्टेनोग्राफर ग्रेड-सी (LDCE) परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।

अब वेबसाइट के होमपेज पर Apply या Registration सेक्शन पर क्लिक करें।

इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए ईमेल आईडी, मोबाइल नबंर और अभिभावक का नाम दर्ज कर लें।

डिटेल्स भरने के बाद जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।

फॉर्म भरने के बाद दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।

अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

ऐसे होगा चयन

उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा और स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों से परीक्षा में सामान्य जागरूकता विषय से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न और अंग्रेजी विषय से 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा कुल दो घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी, जिसमें गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए 200 अंकों का स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट का आयोजन भी किया जाएगा।